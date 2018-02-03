"Аэрофлот" сообщил об отмене 21 рейса и задержке 49 из-за непогоды в воскресенье

МОСКВА, 3 февраля. /ТАСС/. Авиакомпания "Аэрофлот" переносит в связи с неблагоприятными метеоусловиями время вылетов 49 рейсов из Москвы и в Москву, 21 рейс будет отменен. Об этом сообщается в субботу в пресс-релизе авиакомпании.

"В связи с прогнозируемыми неблагоприятными метеоусловиями в аэропорту Шереметьево Аэрофлот вносит изменения в расписание рейсов 4 февраля 2018 года, - отмечают в "Аэрофлоте". Пассажиры отмененных рейсов перебронированы на последующие рейсы".

В частности, отменяются рейсы в Берлин, Будапешт, Вену и в ряд российских городов, в том числе, Самару, Екатеринбург и Воронеж.

Кроме того, изменено время вылета 14 рейсов из Шереметьево и прилета в аэропорт 35 рейсов.

В "Аэрофлоте" отмечают, что пассажиры будут оповещены через колл-центр, а прибывшие в аэропорт будут обеспечены всем необходимым в соответствии с федеральными авиационными правилами и согласно стандартам самой авиакомпании.

По данным Гидрометцентра России, в течение суток 4 февраля местами по Московской области и Москве ожидается пасмурная погода, сильный снег, северный ветер с порывами 5-10 м/с, на дорогах местами снежные заносы и гололедица.