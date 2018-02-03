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Делегация немецких депутатов прибыла в Крым для обсуждения вопросов снятия санкций

Общество
3 февраля, 20:39 UTC+3 СИМФЕРОПОЛЬ СИМФЕРОПОЛЬ 3, февраля. /ТАСС

В делегации представлены депутаты земельных парламентов от партии "Альтернатива для Германии"

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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 февраля. /ТАСС/. Делегация депутатов трех земельных парламентов Германии - Северного Рейн-Вестфалия, Берлина, Баден-Вюртемберга - прилетели в субботу вечером в столицу Крыма - Симферополь, чтобы обсудить вопросы снятия западных санкций и признания полуострова российским. Об этом сообщил ТАСС председатель региональной национально-культурной автономии немцев Юрий Гемпель.

"Это депутаты земельных парламентов Германии от партии "Альтернатива для Германии" [Alternative fur Deutschland, третья по величине партия в бундестаге]. Всего 10 человек. Такая серьезная делегация [из Германии] к нам приезжает впервые", - сказал Гемпель, который является также заместителем председателя комитета Госсовета Крыма по межнациональным отношениям.

По его словам, делегация пробудет в Крыму до 9 февраля, за эти дни она посетит крупнейшие города полуострова, пообщается с жителями и властями региона. "Одни из самых главных вопросов, которые они готовы обсуждать, - это снятие санкций с Российской Федерации, признание Крыма российским, а также создание партнерских отношений между Республикой Крым и Германией, восстановление связей", - отметил Гемпель.

Он также сообщил, что в ходе визита депутаты планируют посетить строящийся терминал аэропорта Симферополь, международный детский центр "Артек" и ряд достопримечательностей Крыма и Севастополя.

11 марта 2014 года Верховный совет Крыма и Севастопольский горсовет на фоне политического кризиса и смены власти на Украине приняли декларацию о независимости Автономной Республики Крым и города Севастополя. 16 марта на полуострове при явке более 80% прошел референдум, по результатам которого за воссоединение с Россией проголосовали 96,77% избирателей Республики Крым и 95,6% - Севастополя. 18 марта был подписан договор о принятии новых субъектов в состав РФ. Украина, США и Евросоюз отказались признавать независимость Крыма и его воссоединение с Россией.

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