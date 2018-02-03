Акция "Россия в моем сердце!" прошла в 129 городах страны

МОСКВА, 3 февраля. /ТАСС/. В акции "Россия в моем сердце!", проходившей в субботу по всей стране, приняли участие свыше 520 тыс. человек. Митинги-концерты прошли в Москве и других городах России с целью продемонстрировать единство народа и почтить память героев, сражавшихся в годы Великой Отечественной войны, а также выразить поддержку российским спортсменам, которые примут участие в зимних Олимпийских играх в южнокорейском Пхёнчхане.

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"Более 520 тыс. человек приняли сегодня участие в акции "Россия в моем сердце!", прошедшей в 129 российских городах", - сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

В свою очередь секретарь генерального совета "Единой России" Андрей Турчак отметил, что свыше 250 тыс. представителей "Единой России" по всей стране вышли на улицы и центральные площади своих городов, чтобы отдать дань памяти героям Великой Отечественной войны, тем, кто стоял за Сталинград.

"Антироссийские санкции, информационная война, а теперь еще и стремление наших так называемых партнеров запретить российской сборной участвовать в Олимпиаде - это очередная попытка давления на нашу страну с целью пошатнуть уверенность в себе. Но это подход слабых, поэтому мы обязательно победим!", - добавил Турчак.

"Сегодняшние митинги объединили самые разные поколения, вне зависимости от возраста люди выражали свое почтение нашей истории. Сталинградская битва, годовщину которой мы отмечали вчера, является одной из важнейших вех, которая спасла человечество от фашизма. Кроме того, митинги показали, что наше единство не ослабевает со временем и мы всегда готовы оказать поддержку друг другу в самых сложных политических условиях. В первую очередь это касается российских спортсменов, которые отправляются на Олимпийские игры под нейтральным флагом", - сказал заместитель секретаря Генерального совета "Единой России" Евгений Ревенко.

В Москве представители Центрального исполнительного комитета партии "Единая Россия" и московского регионального отделения партии побывали на митинге-концерте "Россия в моем сердце!" на Васильевском спуске, который в общей сложности собрал 60 тыс. человек.

Связь поколений

Митинг-концерт в честь 75-летия победы в Сталинградской битве прошел в субботу у Монумента Славы в Новосибирске. Первые участники митинга начали приходить к Монументу Славы задолго до его начала, назначенного в полдень. Акция собрала, по официальным данным, около 3,5 тыс. человек.

Собравшиеся также возложили цветы к Вечному огню. Представитель ТОС "Ватутинский" Раиса Юдина вместе с подругами пришла сюда для того, чтобы сказать всем "спасибо". "Сталинградская битва - это очень важно и для нас, и для молодежи, потому что нельзя забывать те дни, нужно поддерживать связь поколений, чтобы и молодежь знала, кому говорить "спасибо" за то, что мы сейчас живем", - пояснила женщина.

Представители молодежи, которых было много на митинге, вместе с людьми старшего поколения слушали "Смуглянку" и "На безымянной высоте". Как сказал один из участников акции, Денис Франчук - победитель всероссийского конкурса "Доброволец России" - иначе и не должно быть.

"Людей, причастных к тем событиям, становится все меньше и меньше, но пока мы можем судить о том, что происходило, из рассказов ветеранов. Конечно, нам этого не представить, нам не оказаться на их месте, но именно поэтому мы и должны сохранить все их рассказы, чтобы передать это другим поколениям", - сказал Франчук.

Поддержка спортсменов

Более 26 тыс. жителей Ленинградской области приняли участие в мероприятиях, проходивших в субботу в разных городах региона в рамках акции. Одним из ярких моментов акции в городе Сланцы стала 25-метровая пятиконечная звезда, в которую выстроились около 300 волонтеров с красными шарами. Среди них был и губернатор Ленобласти Александр Дрозденко. По задумке организаторов, красный символ Победы призван продемонстрировать единство народа и напомнить о героях, которые сражались в годы Великой Отечественной войны.

В Петербурге в акции приняли участие 10 тыс. человек. Российские спортсмены также пришли на Греческую площадь поддержать участников Олимпийских игр - среди них была заслуженный мастер спорта России, олимпийская чемпионка по конькобежному спорту Светлана Журова.

"Эта акция, несомненно, придаст еще больше уверенности в себе нашим спортсменам. Они видят и чувствуют, что за ними большая страна. Вы знаете, такая поддержка - это лучший допинг, который только может быть у спортсмена", - подчеркнула Журова.

Она добавила, что акция также дает спортсменам понять, что они сделали правильный выбор. "В последнее время наших спортсменов столько ругали и кто-то даже говорил, что они должны были отказаться от участия из-за запрета выступать под российским флагом. Но когда они видят, что по всей стране проходят такие акции - они понимают, что они сделали правильно", - отметила Журова.

"Достойны победы"

Акции в поддержку российских олимпийцев собрали в Краснодарском крае более 90 тыс. человек. После митинга на уличной сцене выступили творческие коллективы, большие экраны позволили проводить телемосты с другими городами края. Завершилась акция запуском в небо почти 2 тыс. шаров белого, синего и красного цветов - цветов российского флага.

"Спортсмены с полной самоотдачей защищают честь и гордость своей страны, через боль, через "не могу" идут к победе, ради своей родины. На этой Олимпиаде, в Южной Корее, как никогда россиянам нужна и важна поддержка", - сказала, выступая на митинге, олимпийская чемпионка по прыжкам на батуте, депутат Законодательного Собрания края Ирина Караваева.

Акция в городе Сочи, который принимал прошлые зимние Олимпийские игры, собрала около 1,5 тыс. человек.

"Наши ребята поехали защищать российский флаг в Южную Корею. Мы уверены, что они выступят успешно. Мы желаем победы нашим российским спортсменам. Как бы тяжело не было, какие бы нам препоны не ставили, мы все знаем, что все наши спортсмены достойны победы", - подчеркнул директор департамента физической культуры и спорта администрации города Сочи Сергей Пилосян.

"Страна в сердце"

Продемонстрировать единство народа и поддержать память о героях, которые сражались в годы Великой Отечественной войны, на центральной площади Грозного собрались жители со всех районов Чеченской Республики. В акции "Россия в моем сердце!" приняли участие около 170 тыс. человек. Со сцены к участникам акции обратились представители власти, деятели науки и культуры.

"Россия с самого начала создавалась как многонациональное государство. В течение многих веков наши народы взаимодействовали, обогащались культурой друг друга, в результате возникло уникальное сообщество российских народов, которое всегда сплачивалось перед угрозой для нашей общей родины. Нельзя быть настоящим патриотом, если в сердце каждого из нас не будет наша страна", - отметил президент Академии наук Чеченской Республики Шахрудин Гапуров.

Сотни молодых людей на протяжении всего митинга держали над головами российские флаги. Они приехали в Грозный из горного Ножай-Юртовского района выразить поддержку российским спортсменам, которые, будут бороться за олимпийские медали в южнокорейском Пхенчхане. "Я пришел выразить протест против необоснованных санкций в отношении наших спортсменов. МОК (Международный олимпийский комитет - прим. ТАСС) превратил спорт в политику. Мечта любого спортсмена, смысл его жизни - выступление на Олимпиаде, и ему сегодня не позволяют поднять флаг своей страны, что ж, мы будем поднимать его за них", - сказал ТАСС участник акции Лом-Али Альтемиров.