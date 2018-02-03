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NYT: Ума Турман обвинила Харви Вайнштейна в домогательствах

Общество
3 февраля, 22:09 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК НЬЮ-ЙОРК 3, февраля. /ТАСС

По словам актрисы, продюсер начал приставать к ней после съемок фильма "Криминальное чтиво"

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Ума Турман

Ума Турман

© Evan Agostini/Invision/AP

НЬЮ-ЙОРК, 3 февраля. /ТАСС/. Актриса Ума Турман выступила против кинопродюсера Харви Вайнштейна с обвинениями в домогательствах. Об этом сообщила в субботу газета The New York Times.

Как рассказала изданию 47-летняя актриса, Вайнштейн впервые пытался приставать к ней вскоре после съемок фильма "Криминальное чтиво" (Pulp Fiction, 1994), который он продюсировал. По словам Турман, во время их встречи в парижском отеле он оголился перед актрисой и пригласил ее в сауну, однако она ответила отказом.

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Что нужно знать о скандале вокруг Харви Вайнштейна

Спустя некоторое время Вайнштейн и Турман встретились в гостинице в Лондоне. Как утверждает актриса, продюсер начал домогаться ее и пытался принудить к интимной близости. Турман, по ее словам, впоследствии заявила Вайнштейну, что расскажет о его действиях. В ответ на это продюсер начал угрожать актрисе тем, что уничтожит ее карьеру.

Представители Вайнштейна, который в данный момент проходит лечение, заявили The New York Times, что продюсер никогда не угрожал Турман. При этом, по их словам, Вайнштейн действительно флиртовал с ней. Как утверждают представители продюсера, он "неправильно понял сигналы", которые, как ему казалось, исходили от актрисы, и "немедленно извинился" после инцидента в Лондоне.

В октябре 2017 года The New York Times опубликовала статью, в которой говорилось, что Вайнштейн в течение 30 лет подвергал домогательствам сотрудниц компаний, где он работал. С обвинениями в его адрес выступили уже более 80 женщин, в том числе актрисы Анджелина Джоли, Гвинет Пэлтроу и Сальма Хайек.

После скандала вокруг Вайнштейна в США началась череда обвинений в домогательствах в адрес известных лиц. В приставаниях обвинили, в частности, актеров Кевина Спейси и Дастина Хоффмана, комика Луиса Си Кея, экс-президента США Джорджа Буша - старшего, ряд членов американского Конгресса.

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