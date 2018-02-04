Огни памяти: в Новороссийске отметили 75-ю годовщину высадки десанта на Малую Землю

КРАСНОДАР, 4 февраля. /ТАСС/. Массовая акция "Бескозырка" в честь 75-й годовщины высадки советского десанта на Малую Землю прошла в Новороссийске в субботу в 50-й раз.

Акция, начало которой было положено в 1968 году, - дань памяти группе майора Цезаря Куникова, которая высадилась в тыл немецкой армии в феврале 1943 года и отвоевала небольшой участок прибрежной полосы, позднее названный Малой Землей. 16 сентября 1943 года Новороссийск был освобожден, оборона плацдарма успешно завершилась.

По данным организаторов, планировалось, что в "Бескозырка" соберет до 30 тыс. зрителей. Как сообщили после окончания мероприятия в краевой администрации, у мемориала собралось свыше 57 тыс. человек.

Высадка десанта

"3 февраля 1943 года была очень темная штормовая ночь, холодная вода; время для высадки выбрали удачно. В Цемесскую бухту направили вспомогательный десант, а основной - в другое место, к Озерейке. Когда куниковцы подходили к Малой Земле, враг принял их за своих - тех, кто возвращался после боя с основной десантной группой. И только когда наши начали высаживаться на берег, по ним начали стрелять, но оборонявшихся удалось быстро вытеснить, захватить пушки и развернуть в сторону берега", - рассказал режиссер акции, руководитель Новороссийского городского театра Евгений Кушпель.

Во время юбилейной "Бескозырки" в реконструкции тех событий участвовало рекордное число "десантников" - почти столько же, сколько в 1943 году, когда на Малую Землю прибыли более 270 бойцов. Кроме того, на берегу впервые возвели два дзота (во время обороны, на плацдарме были и наземные укрепления, и система подземных ходов).

Также в этом году впервые "ожил" сам мемориал Малой Земли - огромная треугольная стела на берегу Цемесской бухты, символизирующая лодку, с которой "шагают" на плацдарм многометровые бронзовые десантники. Боковая стена мемориала благодаря световым эффектам "превращалась" в танки, корабли или поле боя. Там же демонстрировались те немногие кадры хроники, которые были сняты во время высадки. Небо, как и 75 лет назад, пронзили лучи прожекторов - создавалась иллюзия воздушного боя, создавать нужной настрой у зрителей помогала музыка.

В завершении акции, как и каждый год, на воду в море опустили ее символ - матросскую бескозырку.

Дух города

"Когда я был мальчишкой - сейчас-то мне уже 60 - и в городе строили новые дома, для фундамента вырывали траншеи. Мы спускались в эти траншеи и я, пройдя 5-10 минут, набирал целую сумку патронов, повсюду были осколки и снаряды. Сколько раз нас эвакуировали, когда выкапывали бомбы! Город весь пропитан историей, живет с этим духом", - рассказал ТАСС Евгений Кушпель.

Про каждый из подвигов, совершенных во время обороны Новороссийска, отмечает собеседник, можно снять отдельный фильм, и история Малой Земли - только одна из многих. Но именно этот плацдарм стал символом воли, мужества и, в конечном счете, победы Советской армии.

Спустя 75 лет, дети Новороссийска проходят историю малоземельцев в школах. Годовщина высадки для города - одна из главных памятных дат.

"У нас город такой, где история и подвиги наших солдат важны всем. Когда в прошлом году на 9 мая шел "Бессмертный полк", казалось, что с портретами воевавших родных вышел весь город - колонна шла несколько часов. До недавнего времени в Новороссийске жили многие из защитников Малой Земли, сейчас их осталось всего несколько человек. Причем многие из куниковцев переехали в Новороссийск уже после войны", - добавил Кушпель.

Свечи и память

Вечерняя часть акции "Бескозырка" традиционно началась после шести вечера в центре Новороссийска. К Малой Земле через город двинулась колонна со свечами, а перед этим в окнах квартир люди выставили свечи - так делают уже много лет, как дань памяти погибшим защитникам города.

"Вместе с горожанами, другими гостями, прошли до мемориала. Звучала военная музыка, очень много пожилых, детей, военных. Когда все это проходишь - мысленно благодаришь тех, кто совершил подвиг. А свечи - это не просто символ, это дает ощущение единения. Кроме того, в голове колонны несли факел: он был зажжен от Вечного огня в центре Новороссийска", - рассказала ТАСС педагог Всероссийского детского центра "Орленок" Оксана Маслова.

Делегация "Орленка" приехала в Новороссийск, как и множество других гостей. В этом году праздник также посетили спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко и губернатор Кубани Вениамин Кондратьев.

"Акция "Бескозырка" важна не только для Новороссийска, она объединяет людей из всех регионов России. Эта акция - настоящая, символичная. "Бескозырка" до сих пор живет, и не просто живет, а обретает все больший масштаб", - приводит слова Матвиенко пресс-служба краевой администрации.

Глава региона отметил, что подвиг защитников Малой Земли и освобождение Новороссийска сыграло значимую роль для освобождения всей Кубани. "Бескозырка" продолжает жить в сердцах молодых, а значит, они будут знать и помнить героические и трагические страницы истории. И передадут ее последующим поколениям. До тех пор, пока жива память о героях, живы и мы как единый народ", - уверен Кондратьев.