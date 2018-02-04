Британская полиция расследует обвинения в домогательствах в адрес Вайнштейна

ТАСС, 4 февраля. Британская полиция расследует новые обвинения в сексуальных домогательств в адрес американского кинопродюсера Харви Вайнштейна. Об этом 3 февраля сообщила газета Daily Mirror со ссылкой на источники в Скотленд-Ярде.

Как отмечается, обвинения от двух женщин поступили в полицию еще в ноябре 2017 года, однако о расследовании стало известно только сейчас. "13 ноября нам сообщили о случае сексуального насилия мужчины по отношению к женщине, который произошел в Вестминстере в 2011 году и еще одном инциденте вне юрисдикции Великобритании в 2010 году. Расследование по второму обвинению будет в надлежащее время передано полиции другой страны", - цитирует издание слова представительницы Скотленд-Ярда.

Ранее 3 февраля голливудская актриса Ума Турман обвинила Вайнштейна в сексуальных домогательствах, заявив, что тот принуждал ее к интимной близости в одной из гостиниц Лондона вскоре после съемок фильма "Криминальное чтиво" (Pulp Fiction, 1994). Представители продюсера назвали эти обвинения ложными и пообещали изучить возможность судебного иска против Турман.

В октябре 2017 года The New York Times опубликовала статью, в которой говорилось, что Вайнштейн в течение примерно 30 лет подвергал домогательствам сотрудниц компаний, где он работал. С обвинениями в его адрес выступили уже более 80 женщин, в том числе актрисы Анджелина Джоли, Гвинет Пэлтроу и Сальма Хайек.

После скандала вокруг 65-летнего Вайнштейна в США началась целая череда обвинений в домогательствах в адрес известных лиц. В приставаниях обвинили, в частности, актеров Кевина Спейси и Дастина Хоффмана, комика Луиса Си Кея, экс-президента США Джорджа Буша - старшего, ряд членов американского Конгресса.