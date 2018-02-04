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Ким Чен Ын с супругой прокатился на новом троллейбусе по ночному Пхеньяну

Общество
4 февраля, 5:14 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 4, февраля. /ТАСС

Ранее лидер КНДР побывал на Пхеньянском троллейбусном заводе, где отметил этот вид транспорта, необходимый для "обеспечения цивилизованной жизни горожан без загрязнения окружающей среды"

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ТАСС, 4 февраля. Лидер КНДР Ким Чен Ын вместе со своей супругой Ли Соль Чжу прокатился по ночному Пхеньяну на новом троллейбусе, который был произведен на столичном заводе. Об этом сообщило в воскресенье агентство ЦТАК.

В сопровождении ряда представителей руководства Трудовой партии Кореи глава государства лично проверил продукцию предприятия и пришел к выводу, что ездить на таком транспорте удобно: амортизаторы работают хорошо, скорость порядочная, ход плавный, а лишних шумов нет.

Несколько дней назад Ким Чен Ын побывал на Пхеньянском троллейбусном заводе, где отметил этот вид транспорта, необходимый для "обеспечения цивилизованной жизни горожан без загрязнения окружающей среды". На предприятии он осмотрел различные цеха и новые модели троллейбусов и отметил, что Ким Ир Сен обрадовался бы, если бы увидел радостных горожан, которые ездят на работу на новых троллейбусах. Во время посещения завода Ким Чен Ын также отметил, что именно этот вид транспорта должен стать лицом Пхеньяна.

Не прошло и нескольких дней, как лидер страны решил лично прокатиться на новом троллейбусе. "Уважаемый высший руководитель сказал, что он успокоится только тогда, когда сам попробует проехать на новом троллейбусе, <...> он уделил время, чтобы поздно ночью осмотреть город", - пишет ЦТАК.

Ким Чен Ын в последнее время часто посещает не военные, а гражданские предприятия и образовательные учреждения. Так, только в этом году он побывал на столичном фармацевтическом заводе, в Пхеньянском педагогическом институте, а в конце прошлого года - на предприятии по производству картофельной муки.

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