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В Татарстане объявлено штормовое предупреждение

Общество
4 февраля, 12:29 UTC+3 КАЗАНЬ КАЗАНЬ 4, февраля. /ТАСС

В регионе ожидается сильный ветер и ледяной дождь

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КАЗАНЬ, 4 февраля. /ТАСС/. Штормовое предупреждение объявлено в Татарстане в связи с ожидаемым сильным ветром, мокрым снегом и ледяным дождем. Об этом сообщила пресс-служба Гидрометцентра Республики Татарстан.

"Штормовое предупреждение об опасных и неблагоприятных явлениях на территории Республики Татарстан. Вечером 4 февраля, ночью и днем 5 февраля 2018 года при прохождении активных фронтальных разделов на территории республики и в городе Казани ожидаются очень сильный южный ветер 15-20 м/с, местами порывами до 25 м/с, сильные осадки в виде снега, мокрого снега, ледяного дождя, дождя", - говорится в сообщении.

Прогнозируется метель с ухудшением видимости до 500 метров и менее, местами гололед и туман.

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