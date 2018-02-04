В Татарстане объявлено штормовое предупреждение

КАЗАНЬ, 4 февраля. /ТАСС/. Штормовое предупреждение объявлено в Татарстане в связи с ожидаемым сильным ветром, мокрым снегом и ледяным дождем. Об этом сообщила пресс-служба Гидрометцентра Республики Татарстан.

"Штормовое предупреждение об опасных и неблагоприятных явлениях на территории Республики Татарстан. Вечером 4 февраля, ночью и днем 5 февраля 2018 года при прохождении активных фронтальных разделов на территории республики и в городе Казани ожидаются очень сильный южный ветер 15-20 м/с, местами порывами до 25 м/с, сильные осадки в виде снега, мокрого снега, ледяного дождя, дождя", - говорится в сообщении.

Прогнозируется метель с ухудшением видимости до 500 метров и менее, местами гололед и туман.