В Метеобюро заявили, что Москва переживает "арктическое вторжение"

МОСКВА, 4 февраля. /ТАСС/. Москва в воскресенье переживает "арктическое вторжение", которое характеризуется не только выпадением рекордного количества снега, но и господствующим холодным арктическим воздухом. Об этом ТАСС сообщила главный специалист Метеобюро Москвы и области Татьяна Позднякова.

"На Москву обрушился циклон, который состоит из двух циклонов, один из них пришел с Северо-Запада, другой - со Средиземноморья через Балканы, или так называемый "Балканец". И в тыл к нему уже начал поступать холодный арктический воздух. Таким образом, можно заявить о том, что столица переживает "арктическое вторжение", - сказала собеседница агентства.

По ее словам, в настоящее время температура воздуха в столице составляет порядка минус 8 градусов. "Мы ждем, что к вечеру в Москве будет минус восемь, а затем и минус 10 градусов", - добавила Позднякова. Она отметила, что вторжение арктического ветра продолжится и в первую половину недели, в ночные часы температура воздуха будет в пределах минус 15 -17, в дневные часы - от минус 10 до минус 13 градусов. "Если у нас практически весь январь температура существенно была выше климатической нормы, то теперь она не только вернется к норме, но и будет даже чуть ниже нормы", - подчеркнула Позднякова.

Накануне синоптики Гидрометцентра сообщали, что снегопад, накрывший Московский регион, увеличил рекорд многолетних наблюдений за 3 февраля по количеству выпавших осадков на 5,1 мм. Высота сугробов в Москве достигла к утру 4 февраля 43 см. Гигрометцентр объявил штормовое предупреждение в столичном регионе на 4-5 февраля.

Жителей столицы предупреждают о сильном снеге, метели и снежных заносах. На дорогах ожидается местами гололедица, возможно ухудшение видимости на дорогах, продолжится налипание мокрого снега на провода и деревья. Сложившиеся погодные условия уже привели к гибели человека в Москве от падения дерева и порыва линии электропередачи, еще пятеро получили травмы, сообщил ранее мэр Москвы Сергей Собянин.