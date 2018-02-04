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Более 9 тыс. школьников Ставрополья вступили в "Юнармию" за два года

Общество
4 февраля, 14:08 UTC+3 СТАВРОПОЛЬ СТАВРОПОЛЬ 4, февраля. /ТАСС

Заместитель министра образования края сообщила, что в 2018 году будет сделан акцент "на организацию летних профильных военно-спортивных смен в загородных лагерях отдыха"

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СТАВРОПОЛЬ, 4 февраля. /ТАСС/. Отделения "Юнармии" созданы во всех районах Ставропольского края, в ряды военно-патриотического движения вступили 9,3 тыс. школьников края, начиная с 2016 года. В планах властей региона в 2018 году расширить сотрудничество с отрядов "Юнармии" с воинскими частями, сообщила ТАСС заместитель министра образования края Диана Рудьева.

"В крае уже 9,3 тыс. школьников вступили в "Юнармию", сегодня существует более 400 отделений военно-патриотического движения в территориях, все районы включились в эту работу. Это движение добровольное и мы не ставим задачу по достижению каких-либо цифр. Лучший показатель - когда дети сами выходят с инициативой и хотят вступить в "Юнармию", - сказала она.

Региональный штаб был создан в Ставропольском крае в 2016 году. Школьники участвуют в военно-полевых сборах, патриотических акциях, в 2017 году отряд юнармейцев впервые принял участие в параде в честь Дня победы в Ставрополе. В прошлом году участники движения также проходили курс молодого бойца на базе войсковых частей края.

"В 2018 году мы делаем акцент на организации летних профильных военно-спортивных смен в загородных лагерях отдыха и на базе воинских частей. В прошлом году в крае были организованы три лагеря на базе воинских частей, в этом году мы планируем расширить этот перечень", - пояснила Рудьева.

Всероссийское детско-юношеское военно-патриотическое общественное движение "Юнармия" было создано в 2016 году по инициативе министра обороны РФ Сергея Шойгу. Предложение главы военного ведомства было поддержано президентом России Владимиром Путиным, и 22 мая 2016 года первые 104 школьника из Ярославской области были приняты в ряды юнармейцев. Учредительный слет "Юнармии" прошел 28 мая 2016 года на площадке военно- патриотического парка "Патриот" в подмосковной Кубинке, он собрал около 500 делегатов из 85 российских регионов.

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