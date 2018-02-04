Роспотребнадзор напомнил пассажирам об их правах в случае задержек и отмен авиарейсов

МОСКВА, 4 февраля. /ТАСС/. Роспотребнадзор напомнил пассажирам об их правах в связи с задержками и отменами рейсов в московских аэропортах. В частности, перевозчик должен предоставить горячее питание в случае, если вылет самолета задерживается более чем на четыре часа.

"За задержку отправления транспортного средства, перевозящего пассажира, или опоздание прибытия такого транспортного средства в пункт назначения перевозчик уплачивает пассажиру штраф в размере, установленном соответствующим транспортным уставом или кодексом, если не докажет, что задержка или опоздание имели место вследствие непреодолимой силы, устранения неисправности транспортных средств, угрожающей жизни и здоровью пассажиров, или иных обстоятельств, не зависящих от перевозчика", - говорится в сообщении.

В случае, если рейс отменен или задержан более чем на два часа из-за непогоды, по техническим причинам или вследствие изменения маршрута, перевозчик обязан предоставить пассажиру два телефонных звонка или возможность отправить два электронных письма, а также обеспечить прохладительными напитками. Если пассажиры ждут рейса более четырех часов, авиакомпания должна обеспечить пассажиров горячим питанием и далее кормить их каждые шесть часов днем, а также каждые восемь часов ночью.

Пассажирам положено размещение в гостинице при ожидании рейса более восьми часов днем и шести часов ночью, а также трансфер и хранение багажа. Все эти услуги бесплатны, подчеркнули в ведомстве.

Из-за сильнейшего снегопада более 100 рейсов, согласно данным портала "Яндекс. Расписание", отменено или задержано в воскресенье в московских аэропортах. Снегопад, накрывший Московский регион в субботу, стал рекордным, высота сугробов в Москве достигла к утру 4 февраля 43 см, в воскресенье в городе продолжает идти снег.