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В Петербурге более 500 человек приняли участие в забеге в память о подвиге Маринеско

Общество
4 февраля, 15:34 UTC+3 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 4, февраля. /ТАСС

К забегу также присоединились паралимпийцы

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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 4 февраля. /ТАСС/. Более 500 человек в воскресенье приняли участие в легкоатлетическом забеге в Кронштадтском районе Санкт-Петербурга в память о подвиге экипажа подлодки под командованием Александра Маринеско в годы Великой Отечественной войны. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе районной администрации.

"Несмотря на морозец, 565 человек приняли участие в забеге. Впервые к акции "Атака века" присоединились правнуки Александра Ивановича Маринеско - Тимофей и Анжелика, которым девять лет. Самому взрослому участнику исполнилось 76 лет. Также к забегу присоединились паралимпийцы", - сказал собеседник агентства.

По данным синоптиков, в Кронштадте минус 9 градусов.

В Кронштадте, где проживал капитан и некоторые члены экипажа, установлены мемориал и памятная табличка на доме в честь героев.

Забег проводится в этом году в 31-й раз.

30 января 1945 года экипаж подводной лодки Балтийского флота "С-13" под командованием Маринеско потопил в Гданьском заливе немецкий транспорт "Вильгельм Густлов", на борту которого находилось свыше 1300 офицеров и матросов немецкого подводного флота, эвакуировавшихся из Кенигсберга и Пиллау, напомнили в пресс-службе.

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