Волгоградский омбудсмен не видит повода для проверок флешмоба с детьми

ВОЛГОГРАД, 4 февраля. /ТАСС/. Проведение флешмоба в детском саду города Михайловка в 200 км от Волгограда, когда воспитатели попросили детей присесть на снегу, чтобы лучше сфотографировать цифру "75" (в честь годовщины Сталинградской победы), не требует разбирательств и проверок. Об этом в воскресенье сообщила ТАСС уполномоченный по правам ребенка в Волгоградской области Нина Болдырева в связи с обсуждением в соцсетях фотографий флешмоба в детсаду "Лукоморье".

"Никаких разбирательств и проверок по проведению этой акции-флешмоба в детсаду - я проводить абсолютно не намерена. Кто по этому поводу стал первым - вот это считаю возмутительно, это абсолютно пустые обсуждения надуманной проблемы. А дети не были на морозе и на снегу неодетыми, никаких жалоб от родителей детей не поступало, поэтому нет повода, чтобы проводить проверку", - сказала Болдырева.

По ее словам, такие акции проводятся по всей стране.

"Детям тоже надо рассказывать [о Сталинградской битве], проводить разные мероприятия патриотической направленности. Воспитатели, фотографируя со второго этажа двухэтажного садика цифру "75", в форме которой выстроились дети, попросили их присесть, чтобы фото получилось лучше", - отметила омбудсмен.

Директор детсада Марина Кучугурина сказала ТАСС, что во флешмобе принимали участие дети старшей группы, которым исполнилось шесть лет, сама акция прошла накануне 2 февраля, когда в стране отмечалась 75-я годовщина победы в Сталинградской битве: "Мы воспитываем детей в духе патриотизма, они знают, что это за дата".