Сильный снегопад обрушился на Владимир

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ВЛАДИМИР, 4 февраля. /ТАСС/. Сильный снегопад, идущий во Владимире с прошлой ночи, стал серьезным испытанием для работников дорожных служб и автомобилистов. В воскресенье автовладельцам пришлось откапывать свои машины, передает корреспондент ТАСС.

Лопата стала самым ходовым товаром в хозяйственных магазинах.

"Лопат в продаже больше нет, если утром люди приходили и выбирали подешевле, то уже в половине одиннадцатого брали все подряд, а к 11 часам все лопаты раскупили", - сказала ТАСС продавец магазина на улице Мира.

Сугробы вырастают за полчаса, поэтому расчищать снег приходится не только дворникам, но и продавцам, фармацевтам, официантам, работающим в выходной.

Автовладельцы получили неплохую физическую нагрузку: снег идет настолько активно, что нужно чистить машины несколько раз в день.

Как сказали ТАСС в администрации Владимира, борьба со снегом в городе осуществляется в максимально активном режиме: на улицы вышли 70 единиц техники и 74 "рабочих ручной уборки".

Периодически от жителей поступают звонки о заваленных снегом дворовых проездах, информация передается в управляющие компании. По словам руководителя пресс-службы горадминистрации Александра Карпиловича, серьезных нештатных ситуаций из-за снегопада не произошло, если не считать 21-минутной остановки троллейбусов на одной из улиц из-за ДТП.

В отличие от ряда районов Владимирской области, где из-за снегопада были аварийные отключения электричества, в областном центре проблем с электроснабжением не зафиксировано.

Часть горожан восприняла метель, разыгравшуюся практически в нулевую температуру, как подарок природы, бабушки в парках вспоминают, что "такой красоты не было лет пятьдесят".

Разновозрастные лыжники не пропускают тренировок, хотя лыжню им пришлось прокладывать заново. А самые яркие впечатления у детей: они катаются с горок - и с деревянных, и с тех, что образуются из снега после работы спецтехники.

В ночь на 5 февраля в области синоптики вновь прогнозируют сильные снегопады, температура может опуститься до минус 13.