Около 200 человек приняли участие в соревнованиях по конькобежному спорту на Домбае

ЧЕРКЕССК, 4 февраля. /ТАСС/. Около 200 любителей активного отдыха приняли участие в соревнованиях по конькобежному спорту "Лед надежды нашей", которые прошли в воскресенье в курортном поселке Домбай в Карачаево-Черкесии (КЧР), сообщил ТАСС начальник отдела физической культуры и спорта Минспорта республики Рустам Джатдоев.

"Сегодня на Домбае состоялся очередной праздник спорта - соревнования "Лед надежды нашей", которые объединили любителей активного отдыха разных возрастов. Самому младшему участнику было четыре года, а самому старшему - 61 год. Отрадно, что число участников ежегодно растет, в этом году в забегах участвовали около 200 конькобежцев", - сказал он.

Состязания прошли на ледовом катке гостиницы "Горные вершины". Участникам в шести возрастных группах необходимо было преодолеть дистанции в 50 и 100 метров. Состоялись также эстафеты среди семейных и студенческих команд. Участников забегов поддерживали творческие коллективы республики.