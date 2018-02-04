Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 03.02:
$ 56.04
€ 70.1
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Около 200 человек приняли участие в соревнованиях по конькобежному спорту на Домбае

Общество
4 февраля, 17:21 UTC+3 ЧЕРКЕССК ЧЕРКЕССК 4, февраля. /ТАСС

Состязания объединили спортсменов-любителей всех возрастов

Поделиться
Материал из 1 страницы

ЧЕРКЕССК, 4 февраля. /ТАСС/. Около 200 любителей активного отдыха приняли участие в соревнованиях по конькобежному спорту "Лед надежды нашей", которые прошли в воскресенье в курортном поселке Домбай в Карачаево-Черкесии (КЧР), сообщил ТАСС начальник отдела физической культуры и спорта Минспорта республики Рустам Джатдоев.

"Сегодня на Домбае состоялся очередной праздник спорта - соревнования "Лед надежды нашей", которые объединили любителей активного отдыха разных возрастов. Самому младшему участнику было четыре года, а самому старшему - 61 год. Отрадно, что число участников ежегодно растет, в этом году в забегах участвовали около 200 конькобежцев", - сказал он.

Состязания прошли на ледовом катке гостиницы "Горные вершины". Участникам в шести возрастных группах необходимо было преодолеть дистанции в 50 и 100 метров. Состоялись также эстафеты среди семейных и студенческих команд. Участников забегов поддерживали творческие коллективы республики.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
СКФО Северный Кавказ Карачаево-Черкесия
Страны
Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
События 2018
Чего ждать в феврале
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Титов заявил о возможной потере Великобританией статуса "убежища для богатых"
2
Боевые потери самолетов Су-25 ВС России. Досье
3
Дегтярев: заявление главы МОК о реформировании CAS удручает
4
В Москве из-за сильного снегопада погиб человек
5
"Вышли без флага и гимна и всех обыграли"
6
Спасатели обнаружили два плота в районе поисков пропавшего судна "Восток" в Японском море
7
Родченков во время допроса в CAS не смог вразумительно ответить на ряд вопросов
Темы дня
Новости партнеров
Реклама