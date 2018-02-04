Около 1 тыс. человек почтили память жертв Холокоста на концерте в Ванкувере

ОТТАВА, 4 февраля. /ТАСС/. Около 1 тыс. человек стали зрителями театрализованного концерта в память о жертвах Холокоста под названием "To Life! За жизнь! Le Chaim!", который прошел в концертном зале Gateway Theatre в Ванкувере. Об этом в воскресенье корреспонденту ТАСС сообщил организатор концерта, генеральный директор Международного культурного центра им. Соломона Михоэлса Михаил Глуз.

"Концерт прошел с аншлагом. В нашем выступлении мы сфокусировались на темах Холокоста и союзничества стран, одержавших Великую Победу. Очень важно развивать эти темы, так как они имеют большой общественный резонанс", - сказал он. Глуз добавил, что ранее артисты центра выступили в Монреале и в посольстве России в Оттаве.

"Мы вручили уникальные памятные награды - это специальные марки "Памяти жертв Холокоста 1933-1945 годов", выпущенные "Почтой России". Их получили узник Освенцима Мордехай Ронен и 93-летний капитан канадских ВВС Мартин Максвелл, участвовавший в Нормандской операции", - сообщил он. Такая же марка была передана на хранение в Канадский военный музей Оттавы.

В ходе концерта прозвучали песни и стихи военных лет, которые сопровождались документальными кадрами освобождения узников концлагерей и празднования известия о победе в войне. "Концерт мы посвятили Международному дню памяти жертв Холокоста и союзническим отношениям Канады и России во Второй мировой войне", - рассказала корремпонденту ТАСС художественный руководитель и режиссер-постановщик проекта "To Life! За жизнь! Le Chaim!" Ирина Горюнова. Она добавила, что участникам выступления приветственное письмо направил премьер-министр Канады Джастин Трюдо, глава провинции Британская Колумбия Джон Хорган и несколько членов национального парламента.

В письме Трюдо (имеется в распоряжении ТАСС), в частности, говорится, что "этот концерт, посвященный Международному дню памяти жертв Холокоста, призван почтить память миллионов евреев и многих других, убитых нацистами в ходе Холокоста". "Пришло время быть вместе и удвоить наши усилия в борьбе с проявлениями ненависти и нетерпимости в любых формах. Мы должны не допустить повторения подобных [трагедий]", - добавил глава канадского правительства.

Международный день памяти жертв Холокоста отмечается по решению ООН 27 января, в день освобождения Красной Армией в 1945 году лагеря смерти Аушвиц-Биркенау (Освенцим) в Польше, в котором были убиты более 1,1 млн человек, в том числе около 1 млн евреев. По оценкам историков, общее число жертв Холокоста превышает 6 млн человек.