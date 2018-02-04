Трамп выразил соболезнования в связи с гибелью людей в Южной Каролине

ВАШИНГТОН, 4 февраля. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп в воскресенье выразил свои соболезнования в связи с гибелью людей в результате столкновения пассажирского поезда с грузовым составом в штате Южная Каролина.

My thoughts and prayers are with all of the victims involved in this mornings train collision in South Carolina. Thank you to our incredible First Responders for the work they’ve done! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 4 февраля 2018 г.

"Мыслями и молитвами я с жертвами этого утреннего столкновения поездов в Южной Каролине. Спасибо нашим замечательным экстренным службам за ту работу, которую они проделали", - написал американский лидер в своем Twitter.

По последним данным, в результате аварии погибли два человека, еще 116 были госпитализированы.

Пассажирский поезд Amtrak, следовавший по маршруту Нью-Йорк - Майами, столкнулся с грузовым составом компании CSX около города Кейси (Южная Каролина) в воскресенье примерно в 02:35 по местному времени (10:35 мск). Как говорится в сообщении Amtrak, в результате несколько вагонов сошли с рельсов. В пассажирском поезде находились 139 пассажиров и восемь членов локомотивной бригады.

Столкновение произошло рядом с грузовой железнодорожной станцией. На месте происшествия работают специалисты Национального управления по безопасности на транспорте США.