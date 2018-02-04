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Трамп выразил соболезнования в связи с гибелью людей в Южной Каролине

Общество
4 февраля, 20:36 UTC+3 ВАШИНГТОН ВАШИНГТОН 4, февраля. /ТАСС

Два человека стали жертвами столкновения пассажирского поезда с грузовым составом

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ВАШИНГТОН, 4 февраля. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп в воскресенье выразил свои соболезнования в связи с гибелью людей в результате столкновения пассажирского поезда с грузовым составом в штате Южная Каролина.

"Мыслями и молитвами я с жертвами этого утреннего столкновения поездов в Южной Каролине. Спасибо нашим замечательным экстренным службам за ту работу, которую они проделали", - написал американский лидер в своем Twitter.

По последним данным, в результате аварии погибли два человека, еще 116 были госпитализированы.

Пассажирский поезд Amtrak, следовавший по маршруту Нью-Йорк - Майами, столкнулся с грузовым составом компании CSX около города Кейси (Южная Каролина) в воскресенье примерно в 02:35 по местному времени (10:35 мск). Как говорится в сообщении Amtrak, в результате несколько вагонов сошли с рельсов. В пассажирском поезде находились 139 пассажиров и восемь членов локомотивной бригады.

Столкновение произошло рядом с грузовой железнодорожной станцией. На месте происшествия работают специалисты Национального управления по безопасности на транспорте США.

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