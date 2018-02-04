Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 03.02:
$ 56.04
€ 70.1
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

ФСИН снизила за три года расходы на питание заключенных на семь млрд руб.

Общество
4 февраля, 20:47 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 4, февраля. /ТАСС

На питание одного заключенного приходится 72 рубля в день, заявил замдиректора службы Валерий Максименко

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 4 февраля. /ТАСС/. ФСИН России, благодаря собственному производству и оптимизации закупок продуктов, за три года сократила расходы на питание заключенных на семь миллиардов рублей. Об этом сообщил замдиректора ФСИН Валерий Максименко в интервью, опубликованном в "Российской газете".

Он напомнил, что "уже несколько лет подряд объем средств, выделяемых на питание заключенных, сокращается". Если в 2015 году выделялось 22 млрд рублей, то в 2017 - 16 млрд рублей. "Сегодня в день на питание одного заключенного приходится 72 рубля", - привел он среднюю цифру.

Замглавы ФСИН заметил, что нормативы питания заключенных не сократились, речь идет о развитии собственного сельхозпроизводства ФСИН, а также оптимизации закупок продуктов. "Мы такие продукты питания, как мука, картофель, овощи, мясо, молоко, яйцо, производим сами, а не покупаем их на рынке", - отметил Максименко.

"Просто к питанию заключенных мы подошли не формально, а с учетом калорийности каждого продукта питания и экономики его производства. В результате расходы на питание значительно сократились, - добавил он. - Кроме того, составлен четкий рацион питания с учетом, сколько кому положено калорий - мужчине, женщине, несовершеннолетнему, больному человеку и так далее. Была разработана специальная компьютерная программа, с помощью которой мы смогли рассчитать, сколько требуется средств на питание заключенных в каждом регионе".

Благодаря этому расходы ФСИН на покупку продуктов удалось сократить еще на 1 млрд рублей. "В прошлом году мы даже сэкономили 1,2 млрд рублей. Директором ФСИН было принято принципиальное решение - вернуть эти деньги в казну", - сообщил Максименко.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
События 2018
Чего ждать в феврале
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Комиссия МОК отказала 15 россиянам в приглашении на Олимпиаду-2018
2
Титов заявил о возможной потере Великобританией статуса "убежища для богатых"
3
"Вышли без флага и гимна и всех обыграли"
4
CAS отреагирует на критику главы МОК после оправдания российских спортсменов
5
Лебедев лишен титула чемпиона WBA, пояс будет выставлен в бою Гассиев - Дортикос
6
Олимпийский чемпион по биатлону Шипулин присоединился к движению Putin Team
7
Спасатели обнаружили два плота в районе поисков пропавшего судна "Восток" в Японском море
Темы дня
Новости партнеров
Реклама