Собянин объявил свободный режим посещения школ в связи с непогодой

МОСКВА, 4 февраля. /ТАСС/. Посещение школ в связи со снегопадом в столичном регионе с понедельника объявляется свободным. Об этом сообщил в воскресенье мэр Москвы Сергей Собянин в своем Twitter.

Сильный снегопад не прекратится ни ночью, ни завтра. Дорожная ситуация будет сложной. Лучше по возможности воздержаться от поездок на личных авто. Посещение школ объявляем свободным. — Сергей Собянин (@MosSobyanin) 4 February 2018

"Сильный снегопад не прекратится ни ночью, ни завтра. Дорожная ситуация будет сложной. Лучше по возможности воздержаться от поездок на личных авто. Посещение школ объявляем свободным", - говорится в сообщении.

"В связи с неблагоприятными погодными условиями, Департамент образования города Москвы информирует что 5 февраля в школах города устанавливается свободный график посещения. Родители учащихся и воспитанников вправе сами принять решение о посещении их детьми учебных занятий. При этом все образовательные учреждения города работают в обычном режиме" , - прокомментировали данное решение в столичном департаменте образования. Отмечается, что для учащихся, оставшихся по решению родителей дома, школы организуют консультации в дистанционном режиме.

Снегопад, накрывший Московский регион в субботу, стал рекордным, высота сугробов в Москве достигла к утру 4 февраля 43 см, в воскресенье в городе продолжаются осадки. Гидрометцентр объявил штормовое предупреждение в столичном регионе на 4-5 февраля, население предупреждают о метели и снежных заносах. По данным синоптиков, температура воздуха в Москве 4 февраля составит от минус 7 до минус 2 градусов, к вечеру мороз усилится до минус 12 градусов, в Подмосковье столбик термометра опустится до минус 8 градусов.