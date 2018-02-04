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Собянин объявил свободный режим посещения школ в связи с непогодой

Общество
4 февраля, 22:28 дата обновления: 4 февраля, 23:12 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 4, февраля. /ТАСС

Мэр Москвы подчеркнул, что сильный снегопад в понедельник не прекратится

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Материал из 1 страницы
© Станислав Красильников/ТАСС

МОСКВА, 4 февраля. /ТАСС/. Посещение школ в связи со снегопадом в столичном регионе с понедельника объявляется свободным. Об этом сообщил в воскресенье мэр Москвы Сергей Собянин в своем Twitter.

"Сильный снегопад не прекратится ни ночью, ни завтра. Дорожная ситуация будет сложной. Лучше по возможности воздержаться от поездок на личных авто. Посещение школ объявляем свободным", - говорится в сообщении.

"В связи с неблагоприятными погодными условиями, Департамент образования города Москвы информирует что 5 февраля в школах города устанавливается свободный график посещения. Родители учащихся и воспитанников вправе сами принять решение о посещении их детьми учебных занятий. При этом все образовательные учреждения города работают в обычном режиме" , - прокомментировали данное решение в столичном департаменте образования. Отмечается, что для учащихся, оставшихся по решению родителей дома, школы организуют консультации в дистанционном режиме.

Снегопад, накрывший Московский регион в субботу, стал рекордным, высота сугробов в Москве достигла к утру 4 февраля 43 см, в воскресенье в городе продолжаются осадки. Гидрометцентр объявил штормовое предупреждение в столичном регионе на 4-5 февраля, население предупреждают о метели и снежных заносах. По данным синоптиков, температура воздуха в Москве 4 февраля составит от минус 7 до минус 2 градусов, к вечеру мороз усилится до минус 12 градусов, в Подмосковье столбик термометра опустится до минус 8 градусов.

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