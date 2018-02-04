Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 03.02:
$ 56.04
€ 70.1
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

В аэропортах Москвы из-за непогоды задержаны почти 220 рейсов

Общество
4 февраля, 23:03 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 4, февраля. /ТАСС

По данным портала "Яндекс.Расписание", в Шереметьеве задерживаются 150 рейсов, в Домодедове - 47, во Внукове - 20

Поделиться
Материал из 1 страницы
© Станислав Красильников/ТАСС

МОСКВА, 4 февраля. /ТАСС/. Непогода вызвала задержки 217 рейсов в воскресенье в аэропортах Москвы, еще 17 рейсов отменены. Об это свидетельствуют данные портала "Яндекс.Расписание".

По состоянию на 22:30 мск в аэропорту Шереметьево задерживаются 150 рейсов, 47 - в Домодедове и 20 во Внукове.

При этом, согласно данным онлайн-табло, в Шереметьеве задерживаются лишь 67 рейсов.

Снегопад, накрывший Московский регион в субботу, стал рекордным, высота сугробов в Москве достигла к утру 4 февраля 43 см, в воскресенье в городе продолжаются осадки.

Гидрометцентр объявил штормовое предупреждение в столичном регионе на 4-5 февраля, население предупреждают о метели и снежных заносах.

По данным синоптиков, температура воздуха в Москве 4 февраля составит от минус 7 до минус 2 градусов, к вечеру мороз усилится до минус 12 градусов, в Подмосковье столбик термометра опустится до минус 8 градусов.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
События 2018
Чего ждать в феврале
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Титов заявил о возможной потере Великобританией статуса "убежища для богатых"
2
Комиссия МОК отказала 15 россиянам в приглашении на Олимпиаду-2018
3
"Вышли без флага и гимна и всех обыграли"
4
Спасатели обнаружили два плота в районе поисков пропавшего судна "Восток" в Японском море
5
Лебедев лишен титула чемпиона WBA, пояс будет выставлен в бою Гассиев - Дортикос
6
Родченков во время допроса в CAS не смог вразумительно ответить на ряд вопросов
7
Боевые потери самолетов Су-25 ВС России. Досье
Темы дня
Новости партнеров
Реклама