В аэропортах Москвы из-за непогоды задержаны почти 220 рейсов

МОСКВА, 4 февраля. /ТАСС/. Непогода вызвала задержки 217 рейсов в воскресенье в аэропортах Москвы, еще 17 рейсов отменены. Об это свидетельствуют данные портала "Яндекс.Расписание".

По состоянию на 22:30 мск в аэропорту Шереметьево задерживаются 150 рейсов, 47 - в Домодедове и 20 во Внукове.

При этом, согласно данным онлайн-табло, в Шереметьеве задерживаются лишь 67 рейсов.

Снегопад, накрывший Московский регион в субботу, стал рекордным, высота сугробов в Москве достигла к утру 4 февраля 43 см, в воскресенье в городе продолжаются осадки.

Гидрометцентр объявил штормовое предупреждение в столичном регионе на 4-5 февраля, население предупреждают о метели и снежных заносах.

По данным синоптиков, температура воздуха в Москве 4 февраля составит от минус 7 до минус 2 градусов, к вечеру мороз усилится до минус 12 градусов, в Подмосковье столбик термометра опустится до минус 8 градусов.