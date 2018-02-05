ЛДПР предлагает платить детские пособия родителям-одиночкам до совершеннолетия их детей

МОСКВА, 5 февраля. /ТАСС/. Депутаты фракции ЛДПР во главе с ее лидером Владимиром Жириновским разработали и внесут в понедельник на рассмотрение Госдумы проект закона, которым предлагается выплачивать государственные пособия матерям или отцам-одиночкам на содержание их детей до достижения ими совершеннолетия. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе думских либерал-демократов.

В пояснительной записке, текст которой также имеется в распоряжении ТАСС, указывается, что "законопроект направлен на установление государственной социальной помощи гражданам, которые воспитывают детей в условиях неполной семьи, то есть являются единственными родителями (одинокими матерями или одинокими отцами) и воспитывают ребенка (детей) в возрасте от трех до восемнадцати лет".

Авторы ссылаются на статистику, предоставленную в начале 2017 года уполномоченным при президенте РФ по правам ребенка Анной Кузнецовой, согласно которой в России около 6 млн неполных семей, в том числе 5 млн матерей-одиночек и 1 млн отцов-одиночек. "Нынешняя экономическая обстановка в стране значительно расширила круг лиц, среднедушевой доход которых ощутимо снизился. Причем снизился уровень дохода, исчисляемый не только в денежном выражении (в соответствии с установленным прожиточным минимумом), но и реальный, указывающий, что можно приобрести при таком доходе. Особенно остро снижение дохода сказывается на одиноких родителях", - отмечается в сопроводительных документах.

Поэтому, полагают в ЛДПР, "для оказания родителям-одиночкам адресной социальной помощи, представляется целесообразным предусмотреть в законодательстве, что единственный родитель (одинокая мать или одинокий отец), среднедушевой доход которого не более чем на двадцать процентов превышает прожиточный минимум, воспитывающий ребенка (детей) в возрасте от трех до восемнадцати лет, имеет право на государственную социальную помощь в виде денежных выплат и натуральной помощи".

Соответствующие поправки предлагается внести в законы "О государственной социальной помощи" и "О порядке учета доходов и расчета среднедушевого дохода семьи и дохода одиноко проживающего гражданина для признания их малоимущими и оказания им государственной социальной помощи".