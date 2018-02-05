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Роспотребнадзор предупредил о вспышке опасной вирусной инфекции в центральной Индии

Общество
5 февраля, 2:38 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 5, февраля. /ТАСС

Речь идет о кьясанурской лесной болезни, которая передается через укус клеща

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МОСКВА, 5 февраля. /ТАСС/. Роспотребнадзор предупредил российских туристов, планирующих поездку в Индию, о вспышке острой вирусной инфекции, передающейся через укус клеща - кьясанурской лесной болезни (КЛБ). Об этом в понедельник сообщается на сайте ведомства.

Как сообщает Роспотребнадзор со ссылкой на министерство здравоохранения Индии, вспышка этого заболевания зарегистрирована с начала января в трех деревнях округа Синдхудург в штате Махараштра (центральная часть страны). "С января 2016 года по январь 2018 года всего в этом округе лабораторно подтверждено 332 случая КЛБ, 19 из которых - со смертельным исходом. О количестве заболевших в январе текущего года власти не сообщают", - добавили в ведомстве. В настоящее время в этих населенных пунктах проводится противоклещевая обработка местности, начата вакцинация людей.

"Роспотребнадзор просит граждан учитывать эту информацию при планировании поездок в Индию", - говорится в сообщении.

Как отметили в ведомстве, кьясанурская лесная болезнь - это острая природно-очаговая вирусная инфекция, протекающая с выраженной интоксикацией, часто с лихорадкой. Передается через укус клещей, реже - при употреблении сырого молока инфицированных животных, например, коз.

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