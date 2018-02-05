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Авиарейсы из аэропортов Дальнего Востока прилетят в Москву с задержкой из-за непогоды

Общество
5 февраля, 3:56 UTC+3

В среднем время вылета сдвинулось от одного до четырех часов

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ТАСС, 5 февраля. Самолеты из аэропортов городов Дальнего Востока не могут вовремя вылететь в Москву из-за неблагоприятных погодных условий: с воскресенья в столице идет снег, метель, дует сильный ветер. В среднем время вылета сдвинулось от одного до четырех часов, сообщили в понедельник ТАСС в справочных службах аэропортов.

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Почти на четыре часа отложен вылет рейса Благовещенск - Москва авиакомпании "Икар". "Причина задержки рейса - из-за метеоусловий не прибыл самолет из Москвы", - пояснили ТАСС в справочной службе аэропорта Благовещенска, отметив, что по тем же причинам позже прилетят пассажиры из Москвы.

Также произошел сдвиг в расписании вылета самолетов двух рейсов сообщением Владивосток - Москва. В среднем задержка составит около 40 минут. Более чем на два часа позже пассажиры прилетят во Владивосток из столицы.

Задержка авиарейса из Москвы анонсирована в аэропортах Южно-Сахалинска, Петропавловска-Камчатского, Магадана. Аэропорты этих городов воздушные судна из столицы, которую замело снегом, примут на два часа позже указанного в расписании времени.
Подождать пассажиров придется встречающим рейс из Москвы в Хабаровске. Здесь разрыв между ожидаемым временем и задержкой составит около четырех часов.

По данным Гидрометцентра России в понедельник в Москве и Московской области облачно, идет снег. Ветер северо-западный с порывами до 10 метров в секунду.

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