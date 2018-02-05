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Число российских и иностранных туристов в Приморье за 2017 год выросло на треть

Общество
5 февраля, 5:12 UTC+3 ВЛАДИВОСТОК ВЛАДИВОСТОК 5, февраля. /ТАСС

Рост показателей власти Приморья связывают с продвижением потенциала региона на российском и международном уровне

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ВЛАДИВОСТОК, 5 февраля. /ТАСС/. Более 4 млн туристов из России и зарубежных стран посетили Приморье в 2017 году. Этот показатель вырос на треть по сравнению с прошлым годом, сообщили в пресс-службе краевой администрации.

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"По итогам прошлого года Приморье посетили более четырех миллионов российских и иностранных граждан. Из них около 640 тыс. - иностранцы и более 3,5 млн - российские туристы из разных регионов страны. В сравнении с 2016 годом показатель вырос на треть", - говорится в сообщении.

Как уточнили в пресс-службе, Приморский край в 2017 году посетили около 420 тыс. граждан КНР, более 100 тыс. граждан Южной Кореи и свыше 18 тыс. граждан Японии. Регион принял рекордное количество морских лайнеров - 15. Сумма налогов от туристских услуг, перечисленных приморскими организациями в бюджет региона, превысила 1 млрд рублей.

По информации директора департамента туризма Константина Шестакова, слова которого приводит пресс-служба, "в 2017 году оборот туристских услуг в Приморском крае составил 19,4 млрд рублей. По отношению к предыдущему году прирост [составил]почти 17%".

Рост показателей власти Приморья связывают с продвижением потенциала региона на российском и международном уровне. В рамках проекта "Восточное кольцо России" в крае велась работа по повышению качества услуг, развитию круизного, событийного и гастрономического туризма.

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