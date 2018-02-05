Украинский омбудсмен заявила, что готова к визиту Москальковой "в любой день"

КИЕВ, 5 февраля. /ТАСС/. Украина готова принять на своей территории уполномоченного по правам человека в РФ Татьяну Москалькову и предоставить ей возможность посетить находящихся в местах несвободы россиян, а также ожидает ответного разрешения. Об этом в понедельник заявила уполномоченный Верховной рады по правам человека Валерия Лутковская журналистам.

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"Я обратилась к омбудсмену Российской Федерации: я готова вместе с ней посетить любое место несвободы на территории, подконтрольной Украине. Для меня это не проблема, и сегодняшнее законодательство мне это позволяет. Но я пока не получила согласия от омбудсмена РФ", - отметила Лутковская, подчеркнув, что готова к визиту Москальковой на Украину "в любой день".

Она также подтвердила, что обе стороны готовы подписать обновленный меморандум о сотрудничестве. "Я бы очень хотела подписать обновленный меморандум о сотрудничестве, в котором [необходимо] прописать возможность взаимных мониторинговых визитов", - заверила Лутковская.

Омбудсмен Украины отметила, что, по официальной информации министерства иностранных дел Украины, на территории России в местах заключения находятся около пяти тысяч украинцев.

Ранее уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова также сообщала о том, что стороны взаимодействуют по соглашению от 2013 года, но полтора года назад на встрече в Минске решили его "доработать и переподписать", после чего он будет называться меморандумом. Она отметила, что в числе инструментариев взаимодействия документом будет определено проведение мониторинга в местах содержания под стражей, и напомнила, что такая практика уже есть. В частности, в прошлом году Москалькова посетила СИЗО в городе Николаев, а Валерия Лутковская - СИЗО в Симферополе.

Москалькова также сообщала, что направила в следственные органы РФ запрос о возможности посещения Лутковской двух граждан Украины, которых украинский омбудсмен хотела бы навестить в российском СИЗО. Российское законодательство требует получения разрешения от следователя.