В России предложили установить памятник советско-польскому братству по оружию

МОСКВА, 5 февраля. /ТАСС/. Братство по оружию солдат Советского Союза и Польши в годы Великой Отечественной войны предлагается увековечить на территории России. Об этом в понедельник сказал научный директор Российского военно-исторического общества (РВИО) Михаил Мягков в ходе встречи с председателем польского Военно-патриотического общества "Курск" Ежи Тыцем.

"Одним из предложений, которое мы хотели сегодня высказать, является установка на территории России памятника советско-польскому братству по оружию. Такой памятник станет символом того, что во время войны мы были вместе, и мы не должны забывать наших отцов и дедов, а равняться на них" - сказал он.

По словам Мягкова, память о героизме советских солдат и офицеров, освобождавших Европу, сегодня пытаются стереть во многих странах, в том числе и Польше. "Этот памятник заставит задуматься многих, в том числе и Польшу, что такие события были, и это не стереть из нашей истории. Сегодня история освободительной миссии Красной армии просто стирается из сознания людей: вносятся памятники, переписываются учебники", - подчеркнул научный директор РВИО.

В свою очередь, председатель польского общества поблагодарил принимающую сторону за организацию визита и предложил восстановить здание штаба под Рязанью, где в годы войны формировалась польская дивизия имени Костюшко.

"Увековечивание памяти наших солдат надо начать с самого источника - с места, где формировалась наша дивизия Костюшко в мае 1943 года, в поселке Сельце Рязанской области. Можно сделать там музей, проводить там выставки о польско-советской дружбе. Здание сохранилось, оно деревянное, но еще крепкое, и если мы его восстановим, это будет большой успех", - отметил Тыц.

Он добавил, что возглавляемое им общество "Курск" планирует подготовить каталог обо всех местах, где увековечена память советских солдат-освободителей Польши. "Есть план сделать каталог, в котором будут указаны все памятники, мемориальные таблички, техника, которые были установлены в честь советских солдат. Их было почти 600, но сегодня осталось всего 230. Мы боремся за грант от фонда "Русский мир". Это большая работа - надо объехать всю страну, найти места, где раньше висели таблички, стояли памятники, узнать где они сейчас находятся и кто разрешил их убрать и все это описать в каталоге", - подчеркнул он.