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Москвичи стали на 20% чаще обращаться к страховщикам во время снегопада

Общество
5 февраля, 16:45 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 5, февраля. /ТАСС

В компании "МАКС" отметили рост числа повреждений автомобилей в результате падения веток с деревьев, а также из-за наезда на засыпанные снегом низкие заборы

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МОСКВА, 5 февраля. /ТАСС/. Москвичи, чье имущество пострадало из-за снегопада, стали чаще обращаться к страховщикам, рассказали ТАСС представители страховых компаний.

Число обращений с места ДТП в страховую компанию "МАКС" в период со 2 по 4 февраля выросло примерно на 20%, сообщил руководитель колл-центра компании Сергей Тимохин. "Увеличилось число случаев, когда автомобили получили повреждения в результате падения веток с деревьев, а также из-за наезда на засыпанные снегом низкие заборы и различную арматуру", - сказал он.

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Тимохин уточнил, что 2 февраля в компанию поступило 178 обращений, связанных с ДТП, 3 февраля - 123 обращения, 4 февраля - 147. Это были обращения как по каско, так и по ОСАГО. При этом клиенты обращаются по ОСАГО и из-за повреждений от веток, хотя ОСАГО такой ущерб не покрывает, отметили в компании (полис ОСАГО страхует лишь ответственность виновника ДТП - прим. ТАСС).

"Ингосстрах" также отмечает значительный рост количества звонков от клиентов в контакт-центр компании. "Так, в воскресенье звонков было в два раза больше, чем обычно. Сегодня поток звонков больше на 20-25%, чем обычно по понедельникам. Как правило, звонят люди и задают вопросы по ситуациям, связанным с упавшими деревьями, ДТП со снегоуборочной техникой. Все это - потенциальные страховые случаи по каско", - заявил директор по связям с общественностью компании "Ингосстраха" Карен Асоян.

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"АльфаСтрахование" зафиксировало около десятка обращений за последние сутки - в основном это жалобы на падение снега или деревьев, обрыв электричества на участках. "Но больше всего звонков с вопросами, как правильно выехать из заносов и где можно взять лопату для этого. Мы рассматриваем вопрос создания мобильных групп по эвакуации автомобилей клиентов из снежного плена", - сообщил официальный представитель "АльфаСтрахования".

В "ВТБ Страхование" таких обращений пока не поступало, сказал представитель компании.

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