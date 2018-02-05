Двое пострадавших после аварии с автобусом остаются в больницах Ростовской области

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 5 февраля. /ТАСС/. Двое пострадавших из опрокинувшегося в кювет рейсового автобуса в Ростовской области остаются в лечебных учреждениях региона, сообщает в понедельник пресс-служба областного минздрава.

Рейсовый автобус сообщением Саратов - Ростов-на-Дону опрокинулся в ночь на 31 января в Белокалитвинском районе. Погибли четыре человека, в том числе ребенок, еще 15 пострадали. Всего в автобусе находились 33 человека: 31 пассажир и двое водителей.

"В настоящее время в лечебных учреждениях Ростовской области на стационарном лечении остаются два пострадавших в результате ДТП. Один человек находится в центральной городской больнице г. Каменск-Шахтинского и один - в центральной районной больнице Белокалитвинского района. Состояние пациентов оценивается как удовлетворительное", - говорится в сообщении пресс-службы.

По данным пресс-службы, шесть пострадавших в удовлетворительном состоянии, проживающих в Волгограде, были эвакуированы центром медицины катастроф по месту прописки.

По предварительным данным, авария произошла по вине водителя автобуса, который мог не справиться с управлением. УМВД по Ростовской области возбудило уголовное дело о нарушении правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств. Ространснадзор также проверит перевозчика. Водитель автобуса находится под домашним арестом.