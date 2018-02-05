ГП начала семинары для сотрудников перед вводом суда присяжных в районных судах

МОСКВА, 5 февраля. /ТАСС/. Генеральная прокуратура России начала цикл учебных семинаров для прокуроров перед введением с 1 июня суда присяжных в районных судах. Как сообщили в надзорном ведомстве, замгенпрокурора РФ Леонид Коржинек открыл учебный семинар для государственных обвинителей на базе Санкт-Петербургского филиала Академии Генпрокуратуры.

В нем принимают участие работники прокуратур Северо-Западного федерального округа, а также проходящие в академии переподготовку и повышение квалификации работники прокуратур Центрального, Уральского и Дальневосточного округов.

Коржинек отметил, что судебное разбирательство с участием присяжных требует от прокуроров незаурядных ораторских качеств, дара убеждения, умения максимально доходчиво представить доказательства, своевременно реагировать на выявленные нарушения закона в целях установления истины по делу.

Как сообщили в Генпрокуратуре, трехдневный семинар - первый из всероссийского цикла, который проводят сотрудники Главного уголовно-судебного управления Генпрокуратуры, он направлен на предупреждение возможных процессуальных ошибок. Запланированы тренинги и лекции прокуроров, имеющих опыт поддержания обвинения в суде присяжных.

"Особое внимание будет уделено тактическим и психологическим особенностям поддержания государственного обвинения в суде присяжных", - отметили в Генпрокуратуре.

Подготовка судей

Ранее в Судебном департаменте при Верховном суде РФ сообщили, что большинство районных и гарнизонных судов технически готовы к началу рассмотрения дел с участием присяжных. На оборудование каждого суда в среднем было выделено порядка 100 тыс. рублей.

Полностью подготовлены залы в 2,3 тыс. судах или 97% от числа необходимых, оборудованы совещательные комнаты для присяжных. На составление списков кандидатов в присяжные были выделены 517 млн рублей. Обучение и стажировку прошли 6 тыс. 641 судья и 8 тыс. 895 работников аппаратов районных и гарнизонных военных судов. Тем самым суды в 79 регионах РФ полностью готовы к введению института присяжных, еще шесть регионов будут готовы к июню.

Подписанный президентом РФ Владимиром Путиным летом 2017 года закон распространил возможность суда присяжных на районные и гарнизонные военные суды. Жюри присяжных там будет состоять из шести заседателей (и двух запасных), для обвинительного вердикта нужно не менее трех голосов присяжных, проголосовавших за виновность подсудимого. В районных и гарнизонных судах присяжные смогут рассматривать дела по семи составам УК: ч. 2 ст. 105 ("Убийство с отягчающими признаками"), ст. 277 ("Посягательство на жизнь государственного или общественного деятеля"), ст. 295 ("Посягательство на жизнь лица, осуществляющего правосудие или предварительное расследование"), ст. 317 ("Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа") и ст. 357 ("Геноцид"), по которым в качестве наиболее строгого вида наказания не могут быть назначены пожизненное лишение свободы или смертная казнь, а также уголовные дела по ч. 1 ст. 105 ("Убийство") и ч. 4 ст. 111 УК РФ ("Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего").

Кандидатов в присяжные могут вызывать в суд один раз в год. В военных судах коллегия присяжных формируется путем случайной выборки из регионального списка кандидатов в присяжные.