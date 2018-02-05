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Закон о развитии Арктики могут внести в правительство после выборов

Общество
5 февраля, 17:07 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Николай Сытарь

Зампредседателя Госдумы Ольга Епифанова также отметила, что для активного развития Арктики необходимо создание специального органа, который будем заниматься Севером

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МОСКВА, 5 февраля. /Корр. ТАСС Николай Сытарь/. Закон о развитии Арктической зоны РФ и создании опорных зон на территории российского Крайнего Севера планируют внести на рассмотрение правительства в июне 2018 года. Рассматривать законопроект будет новый кабинет министров, сформированный после выборов президента в марте, сообщила ТАСС в понедельник заместитель председателя Госдумы Ольга Епифанова.

По поручению спикера нижней палаты парламента Вячеслава Володина в Госдуме создан экспертный совет по законодательному обеспечению развития Севера, Дальнего Востока Арктики и приравненных к ним территорий, который начал работу 9 октября. К работе в экспертном совете приглашаются представители регионов, федеральной исполнительной власти, экспертного и научного сообщества, обсуждаются основные проблемы Севера.

"Закон об Арктической зоне и об опорных пунктах еще не поступил в правительство РФ …Закон будет рассмотрен уже в следующем кабинете министров, сформированном после президентских выборов. Обещают, что его уже в июне внесут на рассмотрение нового правительства", - сказала Епифанова после заседания экспертного совета.

Вице-спикер Госдумы также отметила, что для активного развития Крайнего Севера нужно принять ряд правительственных решений. "Необходимо создание специального органа, который будет заниматься Севером, и создание стратегии развития Севера", - сказала заместитель председателя нижней палаты парламента.

В ноябре 2017 года Епифанова сообщала, что Минэкономразвития до конца года планирует представить правительству закон о развитии Арктической зоны РФ.

Госпрограмма развития Арктики

В августе 2017 года правительство утвердило новую редакцию государственной программы "Социально-экономическое развитие Арктической зоны Российской Федерации". Общий запланированный объем финансирования программных мероприятий за счет средств федерального бюджета составляет более 190 млрд рублей. Финансирование будет осуществляться по трем ключевым направлениям - развитие опорных территорий, Северного морского пути и судоходства в Арктике, а также создание нового оборудования и технологий.

Российская часть Арктики включает Мурманскую, Архангельскую области, Коми и Якутию, а также Красноярский край, Ненецкий, Чукотский, Ямало-Ненецкий автономные округа, земли и острова, расположенные в Северном Ледовитом океане и некоторые улусы Якутии. С российской арктической зоной граничат территории четырех государств: США, Канады, Норвегии и Дании, которая владеет Гренландией.

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