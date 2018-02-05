Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 06.02:
$ 56.63
€ 70.5
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Около 300 многодетных семей из КЧР получили бесплатные земельные участки в 2017 году

Общество
5 февраля, 17:13 UTC+3 ЧЕРКЕССК ЧЕРКЕССК 5, февраля. /ТАСС

Земельные участки предоставляются под жилищное строительство, личное подсобное хозяйство, дачное строительство и огородничество

Поделиться
Материал из 1 страницы

ЧЕРКЕССК, 5 февраля. /ТАСС/. Бесплатные земельные участки в Карачаево-Черкесии общей площадью более 35 га в 2017 года получили около 300 многодетных семей республики, сообщили в понедельник ТАСС в министерстве земельных и имущественных отношений КЧР.

"В прошлом году в органы местного самоуправления КЧР поступило 851 заявление, выдано 293 земельных участка общей площадью 35,5 га. Всего за период действия регионального закона с июня 2012 года по 2 февраля 2018 года участки получили 1614 семей республики, поступило 4469 заявок, исполнение закона - 55,4%", - сказали в ведомстве.

Собеседник агентства отметил, что земельные участки предоставляются под жилищное строительство, личное подсобное хозяйство (ЛПХ), ведение садоводства, дачное строительство и огородничество. В 2017 году 165 семьи изъявили желание получить участки под ЛПХ, 128 семьи - под строительство.

Республиканский закон, регламентирующий предоставление бесплатных земельных участков семьям с тремя и более несовершеннолетними детьми, был принят в 2012 году. Он распространяется на тех граждан, у которых третий и последующие дети родились (усыновлены) после 17 июня 2011 года, со дня вступления в силу соответствующего федерального закона.

В декабре 2017 года депутаты регионального парламента внесли изменения в этот закон, согласно которым теперь семьи с тремя и более детьми смогут получить участки в других муниципалитетах республики в случае отсутствия такой возможности по месту жительства.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
СКФО Карачаево-Черкесия
Страны
Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
События 2018
Чего ждать в феврале
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Поезд насмерть сбил женщину на станции московского метро "Пушкинская"
2
Уголовные дела в отношении высокопоставленных чиновников Дагестана. Досье
3
Погибший в Сирии пилот Су-25 представлен к званию Героя России
4
МОК и WADA предпочитают внесудебные расправы
5
Медведев назвал постыдным и несправедливым решение МОК по атлетам РФ
6
СМИ: Хорватия потребовала от Украины новые МиГ-21 вместо "фальшивых"
7
Мосгорсуд освободил из-под стражи врача Мисюрину до вступления в силу ее приговора
Темы дня
Новости партнеров
Реклама