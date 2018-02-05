Около 300 многодетных семей из КЧР получили бесплатные земельные участки в 2017 году

ЧЕРКЕССК, 5 февраля. /ТАСС/. Бесплатные земельные участки в Карачаево-Черкесии общей площадью более 35 га в 2017 года получили около 300 многодетных семей республики, сообщили в понедельник ТАСС в министерстве земельных и имущественных отношений КЧР.

"В прошлом году в органы местного самоуправления КЧР поступило 851 заявление, выдано 293 земельных участка общей площадью 35,5 га. Всего за период действия регионального закона с июня 2012 года по 2 февраля 2018 года участки получили 1614 семей республики, поступило 4469 заявок, исполнение закона - 55,4%", - сказали в ведомстве.

Собеседник агентства отметил, что земельные участки предоставляются под жилищное строительство, личное подсобное хозяйство (ЛПХ), ведение садоводства, дачное строительство и огородничество. В 2017 году 165 семьи изъявили желание получить участки под ЛПХ, 128 семьи - под строительство.

Республиканский закон, регламентирующий предоставление бесплатных земельных участков семьям с тремя и более несовершеннолетними детьми, был принят в 2012 году. Он распространяется на тех граждан, у которых третий и последующие дети родились (усыновлены) после 17 июня 2011 года, со дня вступления в силу соответствующего федерального закона.

В декабре 2017 года депутаты регионального парламента внесли изменения в этот закон, согласно которым теперь семьи с тремя и более детьми смогут получить участки в других муниципалитетах республики в случае отсутствия такой возможности по месту жительства.