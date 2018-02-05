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CNN: в США секретный отчет о безопасности на Супербоуле забыли в самолете

Общество
5 февраля, 17:14 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК НЬЮ-ЙОРК 5, февраля. /ТАСС

Журналисты специально дождались окончания спортивного соревнования, чтобы публикация не раскрыла потенциальным террористам недоработки документа

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НЬЮ-ЙОРК, 5 февраля. /ТАСС/. Копии секретного отчета министерства национальной безопасности (МНБ) США о степени готовности к гипотетическому теракту с применением биологического оружия во время финала североамериканской Национальной футбольной лиги (Супербоул NFL) найдены в салоне пассажирского самолета. Документ маркирован грифами "строго для служебного пользования" и "важно для национальной безопасности", сообщила в понедельник телекомпания CNN.

Она уточняет, что ее сотрудники по чистой случайности обнаружили копии упомянутого доклада и ряд других документов МНБ в "кармане" одного из сидений пассажирского самолета, предназначенном для журналов, описания авиасалона, схем эвакуации и правил техники безопасности. Отчет вместе с проездными документами и посадочным талоном принадлежал ученому, который курировал в МНБ программу подготовки к обеспечению биобезопасности на матче, состоявшемся в воскресенье в Миннеаполисе (штат Миннесота). CNN специально подождала с публикацией до завершения Супербоула, чтобы не раскрывать злоумышленникам недоработки властей Миннеаполиса, выявленные при проведении учений.

Эти учения проводились в целях улучшения координации действий полиции, медиков и спасателей города в случае применения террористами оружия со спорами сибирской язвы. Во время проверок, в частности, было установлено, что некоторые сотрудники местных органов власти имеют крайне поверхностное представление о программе BioWatch, разработанной учеными МНБ конкретно к Супербоулу, уточняет телекомпания.

В финальном матче североамериканской Национальной футбольной лиги в воскресенье клуб "Филадельфия Иглз" победил "Нью-Инглэнд Пэтриотс" со счетом 41:33. "Филадельфия" впервые выиграла Супербоул, ранее клуб дважды играл в решающем матче сезона, но неизменно терпел неудачу (1980, 2004). "Нью-Инглэнд" не смог завоевать шестой в своей истории трофей и догнать самый титулованный клуб NFL - "Питтсбург Стилерз", который побеждал в шести Супербоулах.

Телевизионные рейтинги таких финалов в США с большим отрывом лидируют среди спортивных трансляций - прошлогодний матч в Хьюстоне между "Нью-Инглэндом" и "Атлантой" в США посмотрели рекордные 172 млн человек. Стоимость рекламы во время перерывов в трансляции матча в этом году составила также рекордные $7,7 млн за 30 секунд эфира.

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