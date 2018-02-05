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Школьникам в Ярославле продлили режим свободного посещения из-за снегопада

Общество
5 февраля, 17:52 UTC+3 ЯРОСЛАВЛЬ ЯРОСЛАВЛЬ 5, февраля. /ТАСС

Учителя будут заниматься повторением пройденного материала 5 и 6 февраля

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ЯРОСЛАВЛЬ, 5 февраля. /ТАСС/. Режим свободного посещения в школах Ярославля продлен до вторника включительно, сообщила пресс-служба мэрии областного центра.

"В связи с обильным снегопадом ярославским школьникам 5 и 6 февраля разрешено свободное посещение школ города. В эти дни в учебные программы вносятся коррективы, учителя будут заниматься повторением пройденного материала", - говорится в сообщении.

Родители учащихся сами примут решение о посещении детьми занятий.

Ранее департамент образования мэрии Ярославля объявлял свободный режим посещения в понедельник, 5 февраля.

Сильный снег идет в Ярославле уже третьи сутки. По данным местного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, высота снежного покрова составляет 47 см, что выше нормы почти в два раза. По Ярославлю со 2 февраля выпало 34 мм осадков, что выше месячной нормы. Снегопады, по прогнозу синоптиков, продлятся до вторника включительно.

Мэрия также продлила до вторника акцию "Снежный билет", стартовавшую в Ярославле в понедельник. Автовладельцы могут бесплатно воспользоваться общественным транспортом, предъявив кондуктору водительские права или свидетельство о регистрации транспортного средства.

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