Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 06.02:
$ 56.63
€ 70.5
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Ленобласть создаст центр подготовки рабочих кадров по стандартам WorldSkills в 2020 году

Общество
5 февраля, 17:57 UTC+3 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 5, февраля. /ТАСС

Он появится на базе создаваемого в Гатчине нанопарка

Поделиться
Материал из 1 страницы

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 5 февраля. /ТАСС/. Центр профессиональной подготовки рабочих кадров будет создан в Ленинградской области на базе создаваемого в Гатчине нанопарка к 2020 году, сообщили в пресс-службе областного правительства.

"Предполагается, что новый центр появится в структуре возводимого нанопарка в Гатчине уже в начале 2020 года. Основной задачей структуры станет подготовка высококвалифицированных специалистов по запросам промышленных предприятий области. Центр будет оснащен самым современным оборудованием, наставники будут обучать молодых специалистов по новым стандартам WorldSkills", - сказали в понедельник в пресс-службе.

По словам представителей пресс-службы, губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко поручил начать проектирование центра профессиональной подготовки. В 2020 году планируется ввести в строй первую очередь комплекса, общая площадь которого составит 15 тыс. кв. метров.

Ежегодно в центре планируется обучать более тысячи студентов. Вложения в создание объекта оцениваются в 874 млн. рублей.

На базе центра также будет создан тренировочный полигон для областной сборной команды WorldSkills и детский технопарк "Кванториум".

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
WorldSkills Ленинградская область
Страны
Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
События 2018
Чего ждать в феврале
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Поезд насмерть сбил женщину на станции московского метро "Пушкинская"
2
Уголовные дела в отношении высокопоставленных чиновников Дагестана. Досье
3
Погибший в Сирии пилот Су-25 представлен к званию Героя России
4
МОК и WADA предпочитают внесудебные расправы
5
Медведев назвал постыдным и несправедливым решение МОК по атлетам РФ
6
СМИ: Хорватия потребовала от Украины новые МиГ-21 вместо "фальшивых"
7
Мосгорсуд освободил из-под стражи врача Мисюрину до вступления в силу ее приговора
Темы дня
Новости партнеров
Реклама