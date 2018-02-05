Ленобласть создаст центр подготовки рабочих кадров по стандартам WorldSkills в 2020 году

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 5 февраля. /ТАСС/. Центр профессиональной подготовки рабочих кадров будет создан в Ленинградской области на базе создаваемого в Гатчине нанопарка к 2020 году, сообщили в пресс-службе областного правительства.

"Предполагается, что новый центр появится в структуре возводимого нанопарка в Гатчине уже в начале 2020 года. Основной задачей структуры станет подготовка высококвалифицированных специалистов по запросам промышленных предприятий области. Центр будет оснащен самым современным оборудованием, наставники будут обучать молодых специалистов по новым стандартам WorldSkills", - сказали в понедельник в пресс-службе.

По словам представителей пресс-службы, губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко поручил начать проектирование центра профессиональной подготовки. В 2020 году планируется ввести в строй первую очередь комплекса, общая площадь которого составит 15 тыс. кв. метров.

Ежегодно в центре планируется обучать более тысячи студентов. Вложения в создание объекта оцениваются в 874 млн. рублей.

На базе центра также будет создан тренировочный полигон для областной сборной команды WorldSkills и детский технопарк "Кванториум".