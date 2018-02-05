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Глава Росгвардии высоко оценил обеспечение безопасности на Конгрессе по Сирии в Сочи

Общество
5 февраля, 17:58 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 5, февраля. /ТАСС

Также Виктор Золотов потребовал от личного состава качественной подготовки к чемпионату мира по футболу в России

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МОСКВА, 5 февраля. /ТАСС/. Директор Росгвардии Виктор Золотов высоко оценил работу сотрудников ведомства, обеспечивавших безопасность на Конгрессе сирийского национального диалога в Сочи. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ведомства.

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"Директор Росгвардии генерал армии Виктор Золотов высоко оценил действия военнослужащих Южного округа войск национальной гвардии и сотрудников Главного управления Росгвардии по Краснодарскому краю, принимавших участие в охране общественного порядка и обеспечении общественной безопасности Конгресса сирийского национального диалога в Сочи", - сказал собеседник агентства.

Конгресс сирийского национального диалога, прошедший в Сочи на прошлой неделе, собрал более 1,5 тыс. делегатов, представляющих все слои сирийского сообщества. Его участники приняли решение о создании конституционного совета, а также о формировании конституционной комиссии. Предполагается, что комиссия совместно со спецпосланником генерального секретаря ООН по Сирии Стаффаном де Мистурой начнет готовить предложения для конституции страны.

Также Золотов потребовал от личного состава качественной подготовки к обеспечению безопасности на чемпионате мира по футболу в России в этом году. "В январе войсками обеспечено качественное выполнение задач по охране правопорядка при проведении общественно значимых мероприятий. Говоря о текущих задачах ведомства, генерал армии Виктор Золотов отметил необходимость качественной подготовки сил Росгвардии к обеспечению общественной безопасности и охране правопорядка, а также к выполнению задач в период проведения чемпионата мира по футболу", - уточнили в пресс-службе.

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Кризис в Сирии Краснодарский край Конгресс сирийского национального диалога в Сочи
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