Участники автопробега по Арктике благополучно добрались до Нового Уренгоя в ЯНАО

МОСКВА, 5 февраля. /ТАСС/. Участники экспедиционного центра "РГО Экспо", доставленные атомным ледоколом "Таймыр" из Дудинки на севере Красноярского края в таймырский поселок Тухард, благополучно прибыли на машинах автопробега в Новый Уренгой (Ямало-Ненецкий АО). Об этом ТАСС сообщил руководитель экспедиции Богдан Булычев.

"Мы прибыли в Новый Уренгой. Ледокол нас доставил в порт Дудинка, оттуда ехали на машинах, 240 км просто по тундре, где был след от "КамАЗа", а потом выехали на нормальный зимник и вот, мы уже в Новом Уренгое. Самый сложный маршрут проехали", - сказал Булычев.

Ранее путешественники на внедорожниках в штатном оснащении добрались до самого северного континентального населенного пункта мира - поселка Диксон, остановились на полярной метеостанции "Сопкарга", а оттуда их вместе с автомобилями вывезли ледоколом в Дудинку после запроса путешественников "Атомфлот".

Булычев признался, что экспедиция очень хотела попасть на борт атомного ледокола.

"Оказаться на борту "Таймыра" - это невероятные ощущения. Мы сделали максимум, чтобы уехать ледоколом", - отметил он.

Участники экспедиции установили рекорд для Книги Гиннесса, России и Европы, добравшись до Диксона на двух серийных Toyota Hilux, преодолев порядка 650 км. Затем они направились в обратный путь.

Поддержку автопробегу оказало Русское географическое общество (РГО).