Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 06.02:
$ 56.63
€ 70.5
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Первый канал повторит в феврале фильм Оливера Стоуна о президенте Путине

Общество
5 февраля, 23:29 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 5, февраля. /ТАСС

Ранее телепроект стал одной из самых рейтинговых программ российского телевидения по итогам 2017 года

Поделиться
Материал из 1 страницы
Президент России Владимир Путин и режиссер Оливер Стоун

Президент России Владимир Путин и режиссер Оливер Стоун

© Алексей Никольский/пресс-служба президента РФ/ТАСС

МОСКВА, 5 февраля. /ТАСС/. Первый канал повторно покажет 12-15 февраля в 22:30 мск документальный фильм американского режиссера Оливера Стоуна о президенте России Владимире Путине. Телепроект вошел в тройку самых рейтинговых программ российского телевидения по итогам 2017 года.

"Первый канал представляет 4-серийный документальный фильм знаменитого американского режиссера Оливера Стоуна "Путин", - сказали в понедельник в пресс-службе Первого. - В ходе работы над фильмом Стоун получил беспрецедентные возможности для общения с российским президентом и провел с ним более десятка бесед в течение последних двух лет".

В беседах с режиссером Владимир Путин дал оценку состоянию российско-американских отношений, дал оценку действиям НАТО в Европе, затронул вопросы, касающиеся Сирии и Украины, остановился на своих отношениях с президентами Джорджем Бушем-младшим, Бараком Обамой и Дональдом Трампом.

"Фильм предлагает зрителю портрет российского лидера - одного из самых влиятельных игроков на мировой политической арене - во всей его сложности и полноте, - отметили в пресс-службе. - В фильме использована хроника ключевых событий, о которых шла речь в интервью".

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Персоны
Обама, Барак Стоун, Оливер Трамп, Дональд Буш, Джордж (младший) Буш, Джордж (старший) Путин, Владимир Владимирович
Темы
Кризис в Сирии Кризис на Украине
Страны
Сирия Россия Украина
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
События 2018
Чего ждать в феврале
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
ГИБДД не будет переэкзаменовывать автомобилистов с истекшим сроком водительских прав
2
Комиссия МОК выявила новых российских спортсменов, которые связаны с допингом
3
Поезд насмерть сбил женщину на станции московского метро "Пушкинская"
4
СМИ: Хорватия потребовала от Украины новые МиГ-21 вместо "фальшивых"
5
Суд в Москве решит вопрос об аресте высокопоставленных чиновников кабмина Дагестана
6
Дегтярев: оспорить решение МОК не приглашать спортсменов РФ на ОИ юридически невозможно
7
Сессия МОК поддержала решение исполкома организации дисквалифицировать ОКР
Темы дня
Новости партнеров
Реклама