Постпред Сирии подарил спецпосланнику генсека ООН копию древнейшего мирного договора

ООН, 6 февраля. /ТАСС/. Постоянный представитель Сирии при ООН Башар Джаафари подарил специальному посланнику генерального секретаря всемирной организации по САР Стаффану де Мистуре копию мирного соглашения, датируемого XXIV веком до нашей эры и обнаруженного в провинции Идлиб. Это подтвердил в понедельник журналистам официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик.

По его словам, подарок был вручен де Мистуре в ходе очередного раунда переговоров по сирийскому урегулированию, который проходил в Вене 25-26 января. Дюжаррику пришлось давать объяснения после того, как оппоненты Дамаска усмотрели в этом жесте расхищение сирийского культурного наследия.

"В соответствии с существующими в ООН правилами и нормами, копия древнего мирного соглашения, преподнесенная послом Джаафари господину де Мистуре 25 января в Вене, была зарегистрирована сразу после того, как команда [спецпосланника] вернулась из Вены, и внесена в реестр подарков офиса ООН в Женеве под номером 442", - сообщил Дюжаррик. Он подчеркнул, что отдел по этике женевской штаб-квартиры ООН был "должны образом" проинформирован об этом подарке.

Видеозапись, на которой сирийский постпред дарит спецпосланнику табличку с клинописью, была размещена на YouTube. Представляя подарок, дипломат заявил, что это "самое древнее мирное соглашение", которое заключили между собой города-государства Эбла и Абарсал, существовавшие на территории современной Сирии. Джаафари подчеркнул, что табличка была найдена соотечественником де Мистуры - итальянским археологом Паоло Матье - в ходе раскопок на городище Телль-Мардихе в Идлибе.

По словам сирийского постпреда, этот артефакт на 1200 лет древнее другого мирного договора, которое историки считают старейшим в мире. Оно было заключено после битвы при Кадеше в конце XIV - начале XIII вв. до нашей эры, в которой сошлись войска египетского фараона Рамсеса II и хеттского царя Муватали II.

Джаафари последние несколько лет возглавляет делегацию сирийского правительства на переговорах с оппозицией, которые ведутся под эгидой ООН. Как правило, дискуссии проходят в Женеве, однако последний раунд состоялся в Вене.