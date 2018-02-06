В ДВФУ откроют лаборатории льда и пламени в честь 100-летия инженерного образования

ВЛАДИВОСТОК, 6 февраля. /Корр. ТАСС Наталья Никулина/. Две лаборатории, одна из которых займется изучением льда, а вторая вопросами передовых технологий горения и теплоэнергетики, планируется открыть в 2018 году в Дальневосточном федеральном университете (ДВФУ) в рамках празднования 100-летия инженерного образования на Дальнем Востоке. Об этом рассказал ТАСС директор Инженерной школы ДВФУ Александр Беккер.

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"У нас сейчас создается ледовая лаборатория. Мы хотим к лету закончить все работы, чтобы ее торжественно ввести к Восточному экономическому форуму. В 2018 году мы отмечаем 100 лет инженерному образованию на Дальнем Востоке и хотим это событие отметить вводом нескольких лабораторий. Эта лаборатория организовывается при поддержке компании "Роснефть", - рассказал собеседник агентства.

По его словам, ледовая лаборатория будет изучать свойства льда и его взаимодействие с различными материалами, в ней можно будет моделировать ледовые нагрузки на элементы сооружений, а также обледенение конструкций и судов - эти работы нужны для освоения ресурсов Арктики. Для таких исследований вуз планирует построить небольшой ледовый бассейн, в котором будут проводиться эксперименты. Частично лаборатория уже работает. Открытие после полного ввода в строй позволит проводить более глубокие и детальные исследования.

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"Кроме того, мы планируем в этом году закончить лабораторный комплекс на мысе Ахлестышева. Там была разваленная котельная, и мы на ее базе сейчас делаем комплекс лабораторий. Речь идет о лаборатории кафедры теплоэнергетики и лаборатории передовых технологий горения со специальным оборудованием", - рассказал Беккер.

Он пояснил, что в новую лабораторию планируется приглашать иностранных, в частности, японских бизнесменов для демонстрации наработок. Это позволит университету расширять сотрудничество с иностранными предпринимателями. Лабораторию решено вынести на мыс Ахлестышева в том числе и потому, что для нее необходимо тяжелое оборудование и специфические меры безопасности.

Восточный экономический форум должен пройти в начале сентября 2018 года во Владивостоке уже в четвертый раз. Ожидается, что форум соберет около 7 тысяч человек.