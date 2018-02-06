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В России впервые пройдет международный симпозиум по льду

Общество
6 февраля, 4:55 UTC+3 ВЛАДИВОСТОК /Корр. ТАСС, Наталья Никулина

Мероприятие пройдет в первой половине июня во Владивостоке

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ВЛАДИВОСТОК, 6 февраля. /Корр. ТАСС Наталья Никулина/. Международный симпозиум по льду, в котором примут участие до 250 экспертов из стран Юго-Восточной Азии, Европы и Америки, а также Новой Зеландии и Австралии впервые пройдет в России, в Дальневосточном федеральном университете (ДВФУ), сообщил ТАСС директор Инженерной школы ДВФУ Александр Беккер.

"Симпозиум по льду в этом году впервые пройдет в нашей стране и в нашем городе в первой половине июня.  Будут обсуждаться вопросы, связанные с исследованием ледовых и гидравлических проблем как в морских, так и в речных условиях. Это изучение свойств льда, формы льда, ледовые нагрузки, морской лед, морское волнение, морские сооружения, экологические проблемы - достаточно широкий спектр тем", - сказал он.

Симпозиум проводит Международная ассоциация гидравлических исследований (International Association of Hydraulic Research) при участии независимой международной организации инженеров-гидравликов и специалистов по водным технологиям.

ДВФУ является одним из лидеров в области арктических исследований. В Инженерной школе работает международный центр "Арктика", который обеспечивает научное сопровождение новых проектов на шельфе северных морей. Ежегодно в университете проходит зимняя школа, где российские и иностранные студенты работают с природным льдом, изучают особенности строительства судов ледового класса и морских инженерных сооружений.

В 2015 году в университете начал работу Центр превосходства в области арктических технологий освоения ресурсов Мирового океана, где ведутся исследования льда и его воздействия на технические сооружения, в том числе платформы для добычи нефти и газа. Результатами стала разработка и внедрение информационно-справочной системы "Шельф" для обеспечения работ "Роснефти" на арктическом и субарктическом шельфе.

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