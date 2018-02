Двум американским правозащитным организациям отказали в аккредитации при ООН

ООН, 6 февраля. /ТАСС/. Комитет ООН отказал в аккредитации при всемирной организации двум американским неправительственным организациям (НПО), которые наблюдают за ситуацией с правами человека в Иране и КНДР. Об этом сообщило в понедельник постоянное представительство США при всемирной организации.

"Центр документации ситуации с правами человека в Иране" (Iran Human Rights Documentation Center) и "Комитет США по правам человека в Северной Корее" (U.S. Committee for Human Rights in North Korea) добивались получения специального консультативного статуса, который позволил бы их представителям участвовать в заседаниях в ООН. Их заявка рассматривалась специальным комитетом по неправительственным организациям, состоящим из 19 стран. Большинство из них, включая Россию, Бурунди, Венесуэлу, Китай, Кубу, Никарагуа, Иран, Пакистан и ЮАР, проголосовали против аккредитации американских правозащитников.

Итоги голосования вызвали резкое недовольство у постоянного представителя США Никки Хейли. "Для ООН настал позорный день, в который защитили нарушителей прав человека в Иране и Северной Корее. Комитет ООН, который должен давать право голоса тем, кто больше всего в этом нуждается, подмяли под себя страны, у которых ужасный послужной список в области прав человека", - говорится в письменном заявлении дипломата. По ее словам, Соединенные Штаты "продолжат бороться за допуск компетентных НПО к системе ООН".

Как заявили в постпредстве США, "Центр документации ситуации с правами человека в Иране" и "Комитет США по правам человека в Северной Корее" "являются ведущими НПО в своей области". Первый, как утверждается в письменном заявлении американской дипмиссии, "работает над созданием всеобъемлющего и объективного исторического досье по ситуации с правами человека в Иране", в то время как второй "занимается поощрением прав человека в Северной Корее путем исследований" и агитационной деятельности. "Оба НПО имеют успешный послужной список и в полной мере продемонстрировали, что внесут ценный вклад в систему ООН", - подчеркнула американская сторона.

Решение комитета по НПО может быть пересмотрено Экономическим и социальным советом ООН (ЭКОСОС) уже в апреле этого года, сообщили в постпредстве США. В прошлом году таким образом аккредитации добилась организация "Всемирная христианская солидарность" (Christian Solidarity Worldwide), базирующаяся в Великобритании, а годом ранее - американский Комитет защиты журналистов, и "Молодежная коалиция за сексуальные и репродуктивные права", которая выступает в поддержку прав гомосексуалистов.