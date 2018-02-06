На стоящем на рейде Владивостока сухогрузе из КНДР закончились запасы пищи

ВЛАДИВОСТОК, 6 февраля. /ТАСС/. Запасы пищи закончились на стоящем вблизи Владивостока судне Man Gyong Bong из КНДР. Компания-перевозчик "ИнвестСтройТрест" готовит информацию о сложившейся ситуации для властей Приморья и в консульство КНДР. Об этом сообщил ТАСС гендиректор компании Владимир Баранов.

"Пароход стоит на рейде. Я сейчас заканчиваю писать аварийное сообщение министру транспорта, губернатору Тарасенко (врио губернатора Приморья Андрей Тарасенко - прим. ТАСС) и в посольство КНДР в Москве о том, что у экипажа 5 числа закончились продукты и сегодня в 17:00 (10:00 мск) уйдет сигнал бедствия. Я аварийное сообщение даю как представитель компании, а капитан даст очередной сигнал бедствия", - сказал Баранов.

По его словам, судно теперь стоит в акватории порта Владивосток, но к причальной стенке для разгрузки и бункеровки его не ставят. На борту находится экипаж из 30 граждан КНДР.

В таможне Владивостока заявили, что судно нарушает резолюцию Совбеза ООН.

"30 января должностные лица Первомайского таможенного поста Владивостокской таможни на основании информации, предоставленной агентирующей компанией, выявили признаки нарушения теплоходом Man Gyong Bong (под флагом КНДР с грузом "корм для животных") резолюции Совета Безопасности ООН в части запрета КНДР прямых и косвенных поставок продовольственной продукции с использованием морских судов, идущих под флагом КНДР. Таможенники своевременно проинформировали об этом капитана морского порта Владивосток", - сообщили во Владивостокской таможне.

Информацию передали капитану порта Владивосток, так как таможенный орган не обладает полномочиями на принятие решения о запрете захода судна. А капитан порта в порядке, установленном Минтрансом России, может запретить заход судна в морской порт или постановку судна на якорь на подходах к морскому порту, отметили в таможне.

31 января сухогруз Man Gyong Bong пришел из Раджина (КНДР) в Приморье с кормами для животных, но не смог войти в порт из-за подозрений, что на борту санкционный груз. По данным Баранова, на судне 6 контейнеров с китайским кормом для животных, который санкционным не является.

В ожидании решения проблемы судно трое суток простояло у острова Скрыплева на входе в пролив Босфор Восточный в 3 км к югу от Владивостока, а в субботу утром подало сигнал бедствия: закончилось топливо, перестали работать бытовые приборы и обогреватели, подошли к концу запасы пищи и воды. На помощь компания-перевозчик направила танкер с топливом.