Бассейн хабаровской гимназии закрыли на 1,5 месяца после вспышки норовируса

ХАБАРОВСК, 6 февраля. /ТАСС/. Суд в Хабаровске приостановил работу бассейна гимназии №3, в которой отравились более 120 человек. Об этом сообщается на сайте управления Роспотребнадзора по Хабаровскому краю.

Случаи заболевания острой кишечной инфекцией среди учеников гимназии №3 в Хабаровске начали регистрировать 26 января. За день число заболевших увеличилось с 9 до 70, а на следующий день - до 100 человек, позднее цифра обратившихся к врачам за помощью выросла до 122 человек, большинство из них - дети. Заболевание вызвал норовирус, школа закрыта на карантин. По данным Роспотребнадзора, причиной вспышки инфекции стали салаты: их готовили в большом объеме, фасовали без перчаток и неправильно хранили.

"По результатам рассмотрения дела постановлением Центрального районного суда Хабаровска... "Гимназия №3 им. М. Ф. Панькова" признано виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ст. 6.3 Кодекса РФ об административных правонарушениях ("Нарушение законодательства в области обеспечения санитарно- эпидемиологического благополучия населения") с назначением административного наказания в виде административного приостановления деятельности бассейна на срок 45 суток", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в ходе проверки гимназии, помимо неправильной работы пищеблока, были выявлены также нарушения санитарных норм в работе бассейна.

"Случаи обращения к врачам перестали регистрировать с середины прошлой недели. Количество заболевших остановилось на 122. Позднее диагноз у нескольких человек сняли", - сообщила ТАСС пресс-секретарь краевого управления Роспотребнадзора Анастасия Судакова.

Она уточнила, что вопрос о работе самой гимназии еще решается в суде.