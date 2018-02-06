Приживление пальцев девочке, пострадавшей при нападении в школе Улан-Удэ, проходит успешно

ТАСС, 6 февраля. Врачи оценивают как успешный опыт по реплантации пальцев девочке, пострадавшей при нападении на школу в Бурятии, и рассчитывают на их полное приживление, сообщили во вторник ТАСС в республиканском минздраве.

19 января вооруженный топором ученик девятого класса напал на семиклассников и учительницу в школе №5 в пригороде Улан-Удэ, после чего поджег учебное помещение и ранил себя ножом. В результате были госпитализированы семь человек, включая нападавшего. Одной из девочек было проведено хирургическое восстановление кисти; такую операцию в Бурятии проводили впервые.

"У девочки достаточно быстро приживается третий палец, со вторым чуть посложнее, но в целом динамика неплохая. Мы рассчитываем, что пальчики полностью приживутся", - сказал собеседник агентства. По его словам, ребенок в целом чувствует себя хорошо. Процесс приживления конечностей может занимать несколько месяцев, но при сохранении текущей тенденции подростка могут выписать на амбулаторное лечение в течение ближайших двух недель.

Еще одно тяжело пострадавшая при нападении девочка продолжает получать лечение в отделении нейрохирургии, куда она была накануне переведена из реанимации. "У нее наблюдается гемипарез - левая нога и левая рука ограничены в движении, состояние оценивается как средней степени тяжести. Таковы последствия черепно-мозговой травмы. Ее речь и эмоциональные способности полностью сохранены, двигательные, мы рассчитываем, тоже постепенно восстановятся", - сказали в Минздраве.

Ранее сообщалось, что из больницы были выписаны пятеро из семи пострадавших при нападении на школу в Бурятии, включая учительницу и самого виновника происшествия. Как только напавший подросток был выписан, ему было предъявлено обвинение в покушении на убийство, суд арестовал его на два месяца. Также арестованы два предполагаемых соучастника - подростки 14 и 15 лет.