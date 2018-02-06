Москва заняла второе место среди городов с самыми большими автомобильными пробками

МОСКВА, 6 февраля. /ТАСС/. Лос-Анджелес, Москва и Нью-Йорк возглавляют список городов мира с самыми большими автомобильными пробками. Такой вывод содержится в опубликованном во вторник новом докладе, подготовленном по итогам 2017 года международной компанией INRIX, которая занимается вопросами организации дорожного движения. В ее предыдущем докладе первая тройка городов с самым напряженным автомобильным движением была такой же.

В нынешнем документе отмечается, что в течение прошлого года "водители в среднем провели в пробках в час пик в Лос- Анджелесе 102 часа, в Москве - 91 час, в Нью-Йорке - 91 час". Показатели российской столицы остались по сравнению с 2016 годом без изменений, а вот ситуация в крупнейшем городе США немного ухудшилась: в позапрошлом году автомобилисты стояли в пробках на его улицах в среднем по 89 часов.

Вслед за Лос-Анджелесом, Москвой и Нью-Йорком в первой десятке самых неблагополучных с точки зрения автомобильного движения городов оказались Сан-Паулу, Сан-Франциско, Богота, Лондон, Атланта, Париж и Майами. По сравнению с прошлогодним докладом их список почти не изменился, разве что некоторые его фигуранты поменялись местами.

Авторы доклада отмечают, что "из 784 проверенных европейских городов Москва оказалась городом с самыми загруженными автомагистралями". Эксперты также напоминают, что пробки на дорогах обходятся экономике разных стран в миллиарды долларов. Например, потери автомобилистов в США от заторов на дорогах составили в прошлом году $305 млрд, говорится в документе INRIX.

В нем также составлен рейтинг самых проблемных с этой точки зрения государств. Первые места в нем занимают Таиланд, Индонезия и Колумбия, где в прошлом году автомобилисты проводили в пробках в час пик, соответственно, по 56, 51 и 49 часов. За ними следуют Венесуэла, Россия, США, Бразилия, ЮАР, Турция и Великобритания.

При подготовке доклада сотрудники INRIX проанализировали ситуацию на дорогах в 1360 городах 38 стран на пяти континентах. В их число не вошли мегаполисы Японии и Китая, где компания не проводит свои исследования.