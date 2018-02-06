Ставрополье направит 1 млрд рублей на жилье для молодых семей в 2018 году

СТАВРОПОЛЬ, 6 февраля. /ТАСС/. Доходы бюджета Ставропольского края увеличатся на 1,4 млрд рублей в 2018 году за счет федеральных субсидий и роста собственных поступлений. Дополнительные деньги позволят увеличить финансирование нескольких социальных направлений в регионе, в частности, 1 млрд рублей планируется направить на поддержку молодых семей в приобретении жилья, сообщает во вторник пресс-служба главы региона.

"Дополнительные средства дают нам возможность увеличить расходы в части вложений в инфраструктуру края, повысить минимальный размер оплаты труда и социальные выплаты. В частности, 1 млрд рублей впервые будет направлен на реализацию краевой программы "Молодая семья", финансирование которой в прошлые годы не превышало 50 млн рублей", - цитирует пресс-служба губернатора Владимира Владимирова.

Решение об увеличении доходов и расходов бюджета утверждено региональным правительством и направлено в парламент. Планируется, что доходы краевой казны увеличатся на 1,4 млрд рублей в 2018 году за счет поступлений из федерального бюджета, а также за счет роста собственных поступлений. Увеличение расходов на 2018 год составит около 3,9 млрд рублей, что обеспечено, в том числе, за счет сверхплановых поступлений в бюджет Ставрополья в конце 2017 года.

Как отметили в краевом министерстве финансов, дополнительные ресурсы направят на увеличение размера социальных выплат, ремонт учреждений социальной сферы, строительство объектов образования, здравоохранения, культуры и спорта. Также на 70% увеличится финансирование программы благоустройства городов и сел края, на эту работу выделят порядка 1,3 млрд рублей.

Планируется, что уточненный объем доходов краевого бюджета в 2018 году составит 97,1 млрд рублей, расходов - 98,55 млрд рублей. Обязательства по сокращению государственного долга при этом будут выполнены.