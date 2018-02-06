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Пять школ Смоленска закрыты на карантин в связи с ОРВИ

Общество
6 февраля, 16:55 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 6, февраля. /ТАСС

Мэр города Владимир Соваренко отметил, что если заболеваемость вырастет, то занятия приостановят во всех школах города

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МОСКВА, 6 февраля. /ТАСС/. Занятия в пяти школах Смоленска прекращены в связи с эпидемией простудных заболеваний. Об этом сообщили во вторник ТАСС в администрации города, отметив, что еще в 20 городских школах карантин введен в отдельных классах.

"Карантин в связи с простудными заболеваниями введен в пяти школах Смоленска. Еще в 20 школах занятия отменены в отдельных классах", - сказали в пресс-службе администрации.

Общее количество отправленных на карантин детей - около 7 тыс. В конце прошлой недели в Смоленске были закрыты на карантин три школы, а также ряд классов с общим числом учащихся около 5 тыс. человек. Всего в Смоленске 40 школ.

В администрации города отметили, что, по прогнозам медиков, такой уровень заболеваемости среди школьников пиковый, и далее заболеваемость должна снизиться. Мэр Смоленска Владимир Соваренко на совещании в администрации города отметил, что если будет отмечен рост заболеваемости, то во всех школах города занятия будут приостановлены.

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