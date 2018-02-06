Руины старинной церкви и оборонительная башня в Новгороде станут доступны туристам весной

МОСКВА, 6 февраля. /ТАСС/. Руины церкви Благовещения на Рюриковом городище XII и XIV веков в Новгороде, превращенные в современный музейный объект, станут доступны для посетителей весной, с началом туристического сезона, сообщила ТАСС замгендиректора Новгородского государственного музея-заповедника Ольга Соболева. К открытию также готовится единственная сохранившаяся каменная башня оборонительного пояса Новгорода во время Ливонской войны - Белая (Алексеевская) башня.

"Оба объекта практически готовы и к началу туристического сезона будут полностью приспособлены для приема туристов. Впервые руина будет превращена во всесезонный музей, поскольку внутри покрыта стеклом. С учетом ограничений по нагрузке в первый год работы музейный объект смогут посетить около 10 тыс. человек", - рассказала замдиректора музея.

Белая башня откроется 30 апреля, а церковь Благовещения на городище - к 20 мая.

Соболева отметила, что руинированный музей сочетает в себе два памятника: руину XIV века - то, что посетитель увидит над землей, и руину первоначальной церкви XII века - то, что изучено специалистами и осталось в земле. "Все смогут посмотреть, какой храм был в 1103 году. А с помощью мультимедийных систем расскажем об истории самого памятника и Рюриковом городище", - сказала Соболева.

В Белой (Алексеевской) башне, где создается музей оборонительных сооружений древнего города, 30 апреля откроют первую часть экспозиции, основанной на исторических материалах защиты Новгорода от польско-шведских интервентов в начале XVII века. По словам представителей музея, в настоящее время идет подбор экспонатов. Здесь можно будет увидеть костюмы новгородского и иностранных воинств, пушки того времени, карты и схемы сражений. Экспозиция будет сочетать мультимедийные и интерактивные средства наряду с подлинными предметами из фондов музея и научными реконструкциями исторических предметов.

Стоимость билетов для посещения новых объектов станет известна ближе к их открытию.

Объекты Всемирного наследия ЮНЕСКО

Белая (Алексеевская) башня - единственная сохранившаяся каменная башня внешнего оборонительного пояса Новгорода (Большого окольного города), возведенная в конце XVI века во время Ливонской войны.

Церковь Благовещения на городище XIV века, построенная на фундаменте предшественницы XII века, считается второй по возрасту каменной постройкой Новгорода после Софийского собора (1045 год) и самым древним подобным сооружением в России. До наших дней дошли ее руины, а от первоначального храма сохранился лишь фундамент.

Рюриково городище - место резиденции первых новгородских князей, начиная от легендарного Рюрика.

Оба объекта в 1992 году были включены в список Всемирного наследия ЮНЕСКО, а с 2011 года находились на реставрации по программе сохранения культурного наследия, разработанной Министерством культуры России и Международным банком реконструкции и развития. Общая стоимость работ оценивается в 190 млн рублей.