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Глава Архангельской области выступает за совершенствование законов по северным территориям

Общество
6 февраля, 17:56 UTC+3

По мнению Игоря Орлова, тем, кто работает на Севере, необходимо компенсировать часть расходов

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Губернатор Архангельской области Игорь Орлов

Губернатор Архангельской области Игорь Орлов

© Виталий Невар/ТАСС

ТАСС, 6 февраля. Изменения, касающиеся поддержки северных территорий РФ, необходимо внести в законодательство в 2018-2019 годах, механизмы советских времен не эффективны в современных условиях, заявил губернатор Архангельской области Игорь Орлов во вторник журналистам после совещания Комитета Совета Федерации по социальной политике с участием представителей профильных комитетов верхней палаты парламента, Правительства Российской Федерации, субъектов РФ.

"Наша задача: в короткие сроки, может быть, год-полтора, выработать эти системные законодательные решения. Мы должны создать условия для тех, кто работает на Севере. Например, компенсация расходов на обучение тех, кто работает на Севере, компенсация расходов на приобретение жилья, особая ставка по ипотеке, компенсация расходов на восстановление здоровья", - сказал Орлов.

По мнению Орлова, механизмы поддержки, сформированные еще при Советском Союзе, недостаточно эффективны в современных условиях. "Механизмы 1930-40-х годов в условиях рыночной экономики работают очень плохо и снижают конкурентоспособность северных территорий. Сегодня вести дело, заниматься предпринимательством на Севере с учетом тех социальных обязательств, которые возлагаются на предпринимателя, невыгодно", - отметил губернатор.

По итогам совещания достигнута договоренность о приезде в Архангельскую область специальной рабочей группы Министерства финансов РФ и Министерства труда и социального развития РФ для изучения комплекса вопросов, связанных с формированием системы оплаты труда на Крайнем Севере, оценкой эффективности существующих северных льгот. Как сказал Орлов, Архангельская область станет пилотным регионом по выработке предложений о системе поддержки северных территорий.

Во вторник в Совете Федерации РФ состоялся круглый стол на тему реализации федерального закона "О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ в части повышения МРОТ до прожиточного минимального размера оплаты труда с 1 мая 2018 года". В мероприятии приняли участие представители федеральных министерств, члены Совета Федерации и представители региональных властей.

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