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Более 900 жителей Северной Осетии переселят из аварийного жилья в 2018 году

Общество
6 февраля, 18:19 UTC+3 ВЛАДИКАВКАЗ ВЛАДИКАВКАЗ 6, февраля. /ТАСС

По словам Альберта Сокурова, на эти цели республика получит около 227 млн рублей из федерального Фонда содействия реформированию ЖКХ

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ВЛАДИКАВКАЗ, 6 февраля. /ТАСС/. Власти Северной Осетии в текущем году переселят из аварийного жилья 903 жителя республики. Об этом во вторник сообщил министр ЖКХ, топлива и энергетики республики Альберт Сокуров.

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"В текущем году в новые благоустроенные квартиры предстоит переселить 903 гражданина. Таким образом, будут ликвидированы 11 тыс. 460 квадратных метров аварийного жилья", - сказал министр на заседании правительства региона.

По его словам, на эти цели Северная Осетия получит 226 млн 800 тыс. рублей из федерального Фонда содействия реформированию ЖКХ в рамках программы переселения граждан из аварийного жилого фонда. Из республиканского бюджета будет выделено 43 млн рублей, муниципальных бюджетов - 73 млн 280 тыс. рублей. Программа будет действовать на территории пяти муниципальных образований.

Кроме того, в 2018 году по программе благоустройства дворовых и общественных территорий из федерального бюджета будет выделено 142 млн рублей и 12 млн рублей будет направлено из республиканского бюджета.

На эти средства планируется благоустроить 50 дворовых территорий.

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